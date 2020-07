Proyecto de retiro de 10% de las AFP: Este miércoles se vivirá jornada clave en el Congreso

24horas tvn

15.07.2020

Una jornada clave es la que vivirá este miércoles el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP.

Tras ser aprobada la idea de legislar el pasado 8 de julio y de su discusión en particular, este miércoles se llevará a cabo la votación en la Cámara de Diputados.

Pese a que este marte el Presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo paquete de medidas destinados a la clase media, los parlamentarios insisten en que los ciudadanos deben tener la opción de rescatar parte de sus fondos para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia.

El proyecto hasta hora sigue contando con el apoyo de un grupo de parlamentarios oficialistas, los que han insistido en que la medida es necesaria.

Cabe destacar que para que la ley se apruebe debe tener el voto conforme de tres quintas partes de los diputados en ejercicio.

De aprobarse en esta instancia, el proyecto continúa su trámite legislativo en el Senado.

Debate de este martes

Con la lectura del segundo informe de la Comisión de Constitución, rendido por el diputado Marcos Ilabaca (PS), se inició al debate en particular del proyecto de reforma constitucional que incorpora, como parte del derecho a la seguridad social, la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual, de retirar parte de sus fondos previsionales, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe.

La iniciativa, aprobada en general por la Corporación el pasado 8 de julio, pasó a un nuevo análisis a la citada Comisión dada la presentación de indicaciones. Conforme al informe entregado, solo dos cambios prosperaron:

Para definir que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal.

Para modificar la denominación de la propuesta que remarca el carácter excepcional de la medida e incluye el mandato para la creación de un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones.

EL DEBATE EN SALA

Diputado Tucapel Jiménez (PPD) expresó que "Esto no tiene retorno, es un acto de justicia que la ciudadanía siente. Años de abuso con sus dineros".

Diputado Miguel Mellado (RN) y uno de los parlamentarios oficialistas que votó en favor del retiro de hasta el 10% de los fondos de las AFP, sostuvo que "Este proyecto va a crear empleados de segunda y de primera porque va a ser un costo para la empresa".

En tanto, el diputado Iván Flores (DC) expuso que "Para algunos, más que proteger las familias, aparece con desesperación como los defensores del modelo, porque eso les preocupa, que se termine el negocio que genera este modelo".

El diputado Jaime Bellolio (UDI), indico qué, "Llamo a este Cámara a que legislemos a favor de la clase media y no en contra de ella, por eso con toda convicción y justicia voto que no".

Diputado Jaime Bellolio por retiro de hasta el 10% de los fondos de las AFP: "Llamo a este Cámara a que legislemos a favor de la clase media y no en contra de ella, por eso con toda convicción y justicia voto que no".



Sebastián Álvarez (Evópoli) indicó que no está en la línea de defender a las AFP, sino que las pensiones de los trabajadores chilenos. Estimó que la reforma en discusión “tiene letra chicha” y no aclara cómo se llevará a cabo el reintegro de dineros. Además, consideró que la medida va a perjudicar a las pensiones futuras, donde los más perjudicados serán quienes se vayan a jubilar en los próximos cinco años.

LOS VOTOS DE CHILE VAMOS QUE PODRÍAN APROBAR EL 10% EN EL SENADO

En caso de que la idea cuente nuevamente con el apoyo de los congresistas de la cámara baja, el paso siguiente sería el Senado, el cual podría despachar la idea para convertirse en ley.

¿Cuál es la realidad del Senado? Si es que el proyecto avanza en la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado necesita de al menos 26 votos para aprobar el retiro anticipado puesto que el quorum fijado es de 3/5.

Bajo ese contexto, la bancada de senadores de oposición e independientes ya confirmaron que votarán a favor de la misma, juntando 24 votos.

"Frente a la eventual aprobación por la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que habilita este mecanismo, y la falta de iniciativa del Ejecutivo, los senadores de oposición e independientes, manifestamos desde ya nuestra voluntad de apoyar una medida de este tipo", subrayaron a través de un comunicado.

Esta declaración fue firmada por:

Adriana Muñoz Guido Girardi Carlos Bianchi Carolina Goic Francisco Huenchumilla Juan Ignacio Latorre Alejandro Navarro Yasna Provoste Rabindranath Quinteros Isabel Allende Alfonso D'Urresti Alejandro Guillier José Miguel Insulza Juan Pablo Letelier Ximena Órdenes Jaime Quintana Ximena Rincón Pedro Araya Álvaro Elizalde Felipe Harboe Ricardo Lagos Carlos Montes Jorge Pizarro Jorge Soria

LOS DOS VOTOS RESTANTES

SI bien nadie de Chile Vamos confirmó 100% su adhesión al proyecto, existe tres senadores de dicha colectividad que podrían darle el visto bueno.

El primero fue el senador RN Juan Castro, quien enfatizó que "mi voto lo voy a mantener en reserva, porque es importante conversar con el Gobierno y ver cómo somos capaces de apoyar a la clase media".

"Hay clase media que necesita mucho apoyo y eso el Gobierno lo debe entender; también debe entender que los senadores de regiones conocemos la realidad de nuestra gente y que el voto de un senador que vive en Santiago, aunque está más cerca de La Moneda, tiene el mismo valor que el voto de un senador de regiones".

Asimismo, el UDI David Sandoval dijo que si no hay otra alternativa, el retiro de los fondos de AFP debe ser una posibilidad para ayudar a las personas.

"Una vez agotada toda la red que el Estado puede disponer para hacer frene a esta situación, veremos como última opción la posibilidad de realizar algún mecanismo que lo permite a través de los fondos previsionales", dijo Sandoval, especificando que en el proyecto se debería incluir un apartado a la iniciativa para que sólo las personas con más de 10 millones de pesos puedan solicitar el 10%, mientras que aquellos dispongan de menos ahorros "debería ser atendida con la red social del Estado"

Finalmente, el también UDI Iván Moreira destacó que "yo me inclino por votar con convicción y eso es rechazar, pero si no hay solución, no queda otra que por las necesidades, votar con el corazón".