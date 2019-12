Rechazo transversal: Actores políticos repudian la "funa" en contra de Gabriel Boric

24Horas.cl Tvn

21.12.2019

Durante la jornada del pasado viernes, el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, sufrió una "funa" en el Parque Forestal por un grupo de manifestantes que transitaba por el lugar.

Los sujetos sorprendieron al diputado sentado en una banca, momento en el que comenzaron a encararlo y tildándolo de "vendido", para después insultarlo y agredirlo.

Tras lo ocurrido, Boric indicó que "hay un sector que tiene mucha rabia contenida por muchos años u que se queda con la agresión", agregando que "no por amenazas, intimidaciones agresiones voy a dejar de hacer mi pega".

Ante la situación vivida por el parlamentario del Frente Amplio, diferentes actores políticos, de diversos sectores, han condenado el trato que recibió Boric.

Totalmente inaceptable y repudiable la agresión contra @gabrielboric . podremos tener diferencias políticas pero no dudo q ha sido un aporte en las distintas batallas x más justicia. Estas actitudes cobardes me parecen intolerables. Todo mi apoyo y solidaridad Gabriel!

El actuar violento y fascista de Carabineros q ayer usó sus vehíc y armas para lesionar y matar a civiles, tiene todo mi repudio.

La agresión violenta y fascista c/ @gabrielboric tb la repudio.

Estas 2 clases de fascismos no son aceptables en democracia.

No pueden “naturalizarse”