Ripamonti denuncia "delitos de crimen organizado" y "una máquina para desfalcar" en Corporación Municipal de Viña del Mar

"No basta solamente con una inhabilidad de cinco años,si no sentir que se hace justicia cuando personas se aprovechan para su beneficio personal", dijo la alcaldesa, quien acusó maltratos y amenazas a funcionarios en la corporación y municipio.

05.08.2021

La alcaldesa de Viña el Mar, Macarena Ripamonti, denunció la existencia de diversos "delitos de crimen organizado" en la Corporación y Municipalidad local, aludiendo a la antigua administración liderada por Virginia Reginato, sumado a los antecedentes reportados por "graves problemas financieros y una práctica de maltrato y castigo a quienes denunciaran".

Según dijo la edil por medio de una transmisión en su cuenta de Instagram, "en estos 34 días que llevamos, no solamente vimos este déficit conocido desde el 2018, sino también con un montón de situaciones de carácter irregular y de diferente índole, entre ellas una estructura municipal y corporativa que tiene prácticas excesivamente jerárquicas".

"Iniciamos muchos sumarios administrativos e investigación. Pero además encontramos decenas de sumarios que estaban escondidos en cajones, entonces hubo mucha gente que nunca tuvo respuesta a sus demandas", aseveró.

Ripamonti complementó que diversas indagaciones permitieron ir descubriendo una serie de irregularidades al interior del municipio "y que son constitutivas de delito", para lo cual solicitaron la llegada de un equipo jurídico especial destinado para estas asesorías.

"Ya llegó el momento de decir que en Chile hay corrupción de lado a lado. Nosotros sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Pero cuando hablo de denuncias graves me refiero a crimen organizado", remarcó la autoridad, detallando que "no me refiero a un delito en particular, sino de una forma organizativa para cometer delitos y permanecer en el tiempo".

"Nos encontramos con una estructura completa, especialmente en el municipio de Viña del Mar, para ser defraudación de los dineros públicos. Como no tenemos la experiencia para hacernos cargos de esto de manera personal, nos abrigamos con apoyo técnico especializado, el cual llegará este viernes", agregó.

Asimismo, la jefa comunal dijo que en la zona hay una "máquina para desfalcar", manifestando que "no nos corresponde hacer juicios pero tenemos denuncias", pero que recibieron testimonios de personas que "se armaron de valor y vinieron a denunciar hechos muy graves".

"Sentimos que como ciudadanía no basta solamente con una inhabilidad de cinco años, necesitamos saber que cuando pasa esto hay responsables, y lo necesitamos saber como personas, sentir que se hace justicia cuando personas se aprovechan para su beneficio personal. Por eso estamos poniendo mucho esfuerzo. Que hayan sanciones ejemplares para que esto nunca más suceda", sentenció.