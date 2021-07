RN emplaza al Ministerio Público por inhabilitación para votar del senador Manuel José Ossandón en primarias

24Horas.cl Tvn

19.07.2021

Durante la jornada de primarias presidenciales del pasado domingo, el senador Manuel José Ossandon, acusó "persecución política" en su contra tras no poder emitir su sufragio en la comuna de Puente Alto.

El parlamentario acudió a votar a la Escuela Villa Independencia de la comuna y en el lugar el senador se dio cuenta que no estaba habilitado para sufragar. Según explicó Ossandón en conversación con ADN , "aparezco no apto para sufragar. No me dieron ninguna explicación, no estoy en la lista".

Ante este confuso incidente, Renovación Nacional (RN), partido político donde milita el legislador, emitió una declaración pública en donde se refirieron a lo sucedido indicando que fue una decisión injusta en contra del senador, el cual enfrenta acusaciones por tráfico de influencias.

El documento detalla las razonas por las que no pudo votar, "el motivo es que aparece como acusado en un proceso judicial, cuestión equivocada y absolutamente falsa. Es más, es un hecho conocido que el desafuero del Senador fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, por lo que es imposible que figure en esa condición y con ese impedimiento".

En la misma línea, indicaron que, "esto nos parece gravísimo, porque no sólo afecta no solo afecta la honra del senador Ossandón, sino que atenta injustamente contra un derecho humano fundamental, como es el derecho que tiene todo ciudadano a participar de los procesos electorales”.

La declaración pública de RN firmada por el presidente del partido, Francisco Chahuán y el secretario general, Diego Schalper, emplazan al Ministerio Público detallando que: "Como partido investigaremos hasta las últimas consecuencias, porque nos parece grave - de ser así- que se haya presentado una acusación sin mediar del correspondiente desafuero, pues eso sería totalmente improcedente e injusto. Creemos que el Ministerio Público tiene que dar una explicación satisfactoria y transparente de esta situación".