Rubilar y baja aprobación del gobierno: "Las crisis de confianza se recuperan dando la cara"

25.01.2020

Ya van más de tres meses desde el estallido social, y casi el mismo tiempo lleva Karla Rubilar como ministra vocera de gobierno, cargo al que llegó diez días después de ese 18 de octubre de 2019. Por ello, la autoridad hizo un análisis de lo que ha ocurrido desde dicha fecha, donde abordó las lapidarias cifras de aprobación del gobierno, aunque advierte que la crisis es "transversal". Además, hizo una autocrítica a su sector por no lograr transmitir su "fuerte compromiso social".

"Esto es una profunda crisis de confianza", dijo en entrevista con El Mercurio, la cual, según ella, no sólo se superará gracias a una buena gestión comunicacional, sino "también debemos ir dando respuestas concretas, pasar de la palabra a los hechos".

En esa misma línea, Rubilar aseguró que "las crisis de confianza no se recuperan a través de la TV: se recuperan en la calle, en terreno, dando la cara, enfrentando muchas veces a las personas detractora, que pueden decirnos cosas que nos incomodan".

No obstante, la autoridad advirtió que la crisis es "transversal": "La CEP fue un duro golpe, pero es una crisis transversal, no tenemos a nadie en la oposición que haya capitalizado el descontento en una crisis profunda, en la cual tenemos responsabilidad porque estamos gobernando. Pero de esto salimos todos juntos o no salimos. El presidente nos pidió cambiar la forma de conversar, pero somos el Gobierno y vamos a seguir gobernando. No vamos a claudicar, el Presidente fue elegido por una gran mayoría y estamos haciendo todos los esfuerzos para salir de la crisis. ¿Va a tomar tiempo? Sin duda".

Además, hizo una autocrítica a su sector por no lograr transmitir su "fuerte compromiso social".

"Siempre hemos sido un gobierno con un fuerte compromiso social. Sin embargo, nunca fuimos capaces de darle esa impronta, a pesar de que siempre estuvo en el corazón del Gobierno implementar medidas que cerraran brechas de desigualdad. Pero como nuestro sector es mucho más relacionado a los números, no fuimos capaces, y lo digo con pena, de demostrar que nuestro esfuerzo por lograr que el país creciera y tuviera buenos indicadores económicos no era un fin en sí mismo o porque nos sintiéramos conformes, sino que lo que buscábamos con ese crecimiento eran recursos para poder cerrar la brecha. A ese lenguaje económico que manejamos tan bien, nunca pudimos darle el relato real de fondo. Eso siempre ha sido una debilidad que hemos tenido como sector", sostuvo.