Sala del Senado confirmó como Consejera del Banco Central a Stephany Griffith-Jones

24Horas.cl Tvn, Agencia Aton

02.03.2022

Durante esta jornada, la sala del Senado aprobó el oficio para designar como Consejera del Banco Central de Chile a la economista de origen checo, Stephany Griffith-Jones, por unanimidad con 32 votos a favor.

En consecuencia, se comunica al Presidente de la República el acuerdo otorgado a su solicitud.

Griffith-Jones, de 74 años es ingeniera comercial egresada de la Universidad de Chile, y posee un doctorado en Economía en la Universidad de Cambridge. También se desempeñó como economista asesora del Banco Central en los años 70, del mismo modo que trabajó para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) durante los años 90.

La economista también asesoró la campaña presidencial de Gabriel Boric, fue la subdirectora de Finanzas Internacionales en la Secretaría de la Mancomunidad de Naciones, y ha prestado asesoría a organizaciones como Unicef, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Cabe señalar que hubo algunos reparos en la votación de la Sala. Por ejemplo, el senador Francisco Huenchumilla (Democracia Cristiana) pidió mayores antecedentes respecto de este nombramiento, no porque tenga un cuestionamiento a la señora propuesta, sino porque aquí hemos recibido un informe formal, jurídico, técnico, pero por la prensa nos hemos enterado de que esto es un acuerdo al parecer entre el Gobierno que sale y el que entra".



Al respecto, su par Álvaro Elizalde (Partido Socialista) afirmó que la economista es afínp al PS: "Todos sabemos que lo que correspondía, manteniendo la tradición, era que una persona afín, no necesariamente militante, a la sensibilidad del Partido Socialista integrara el Banco Central. En este caso, nosotros creemos que es necesario dar un paso adicional, y, por tanto, que la diversidad de Chile se exprese aunque no esté necesariamente vinculado a orgánicas políticas".

"Nosotros podríamos haber alegado el cupo para el partido, o para alguien vinculado al partido (…) esta vez decidimos no hacerlo, porque nos parece que es una persona con una capacidad técnica destacada que va a ser una contribución al Banco Central y que incorpora una mirada distinta, que permite obviamente que la decisión que se adopte por el Consejo del Banco Central sea la mejor para el país en un contexto especialmente difícil, sobre todo por la inflación que estemos enfrentando", complementó.

En tanto, el senador José García Ruminot (Renovación Nacional) señaló que "sus antecedentes académicos y su experiencia laboral las hacen merecedora de una responsabilidad de esta naturaleza, más aún en momentos en que sabemos todos que la principal tarea del Banco Central, que es la de mantener la inflación en niveles del 3-4% anual es un gran imperativo nacional".