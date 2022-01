Subsecretario Pavez descarta que Segpres haya pedido paro a camioneros: "No se requirió ninguna movilización"

24Horas.cl Tvn

12.01.2022

El subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pachecho, descartó que desde la cartera se haya pedido a los camioneros movilizarse como medida de presión para aprobar la Ley Juan Barrios, luego de que el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, revelara dicha petición en 2020.

Según dijo, "no ha sido necesario, nosotros aprobamos Juan Barrios después de un trámite legislativo".

"Hemos estado impulsando hace mucho tiempo la agenda de seguridad. No ha sido requerida ninguna movilización, los puntos están hechos", dijo.

Subsecretario de la SEGPRES @MaximoPavezC descarta que la cartera de la que es parte haya solicitado movilizaciones de camioneros para impulsar aprobación de leyes como Juan Barrios. @24HorasTVN https://t.co/PgBhEQR1y1 pic.twitter.com/8Ffk3yV3Nl — Kevin Felgueras (@KevinFelgueras) January 12, 2022

Asimismo, indicó que, en su momento, "los camioneros vinieron para acá (Congreso Nacional) y la pesidenta del Senado (Adriana Muñoz en su momento) y Diego Paulsen les dieron garantías que los proyectos se tramitarían".

"No creo que haya habido petición desde La Moneda, no creo, no por el lado de la Segpres", afirmó.

Las palabras de Pacheco fueron respuesta a las de Juan Araya, quien dijo a Radio Bio Bío que "en el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos (…) ese paro por palabras del presidente (Sergio Pérez), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen".