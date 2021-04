Tercer 10% inicia semana clave: 30 parlamentarios oficialistas aseguraron voto a favor

Parlamentarios pro Chile Vamos le pidieron al Gobierno no recurrir al Tribunal Constitucional, argumentando que "es un error político y se arriesga a perder".

12.04.2021

El proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos provisionales vivirá una semana clave, ya que iniciará su discusión en sala.

En detalle, este martes será discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, situación que la semana pasada confirmó el presidente de la instancia, Marcos Ilabaca (PS). Ahí, se analizarán puntos como el pago de impuestos, montos a retirar y cuáles serán las fechas para hacer efectivo el retiro.

Ilabaca llamó al Presidente Sebastián Piñera a sumarse a la iniciativa. "Para que no lo entorpezca, lidérelo. No nos lleve al Tribunal Constitucional", dijo.

Tras ello, el miércoles debería iniciar su debate en la Sala, donde la iniciativa de reforma constitucional ya cuenta con 30 del oficialismo, sumándose a los de la oposición.

Otros parlamentarios, en tanto, han afirmado que emitirán un voto de rebeldía. El diputado Diego Schalper (RN) explicó que esto "significa revelarse ante un Gobierno perplejo y, por otro lado, ante una oposición que parece que el único programa que tienen es deshacerse de los fondos de pensiones".

Recordar que el Ejecutivo manifestó su intención de recurir al Tribunal Constitucional para intentar frenar la instancia, lo que también podría ocurrir esta semana.

"Es un error político y se arriesga a perder", aseguró el senador UDI Iván Moreira, quien también confirmó su voto a favor.

Melero rechaza tercer 10%: "El esfuerzo debe venir del Estado y no del futuro jubilado"

El recién asumido ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, afirmó que el tercer retiro del 10% de las AFP es una mala política pública, por lo que llama a a los autores del proyecto a no "seguir echando manos" a dichos dineros.

Así, en conversación con 24 AM, el secretario de Estado aseguró que "tenemos la convicción que el esfuerzo debe venir del bolsillo del Estado y no del bolsillo del futuro jubilado", más cuando "ya se han girado más de 34 mil millones de recursos provisionales, cuando estamos discutiendo la reforma en la que hay que meterle más plata y no sacarle".

Ministro del Trabajo por tercer retiro del 10%: "Tenemos la convicción de que el esfuerzo tiene que venir del bolsillo del Estado y no del bolsillo del futuro jubilado".



Respecto de la posibilidad de llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional, Melero argumentó que "el Gobierno tiene el deber que la iniciativa de ley se ajuste a la normativa constitucional".

Por último, aseveró que "es la peor política pública" y, por lo mismo, "invito a los autores de esto a reflexionar a que no es conveniente a seguir echando mano a los fondos previsionales para solucionar una urgencia social".