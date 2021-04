Gobierno buscará acudir al TC "lo antes posible" para frenar tercer 10% de las AFP

24horas tvn

07.04.2021

El Gobierno buscará frenar el avance de la discusión del tercer 10% de las AFP acudiendo al Tribunal Constitucional, para declararlo inconstitucional.

Según dijo a Tele13 Radio el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, "está decidido, lo hemos señalado (...) esperamos ingresar al Tribunal Constitucional lo antes posible. Esto requiere ciertos análisis finales, ajustes, había que esperar esa votación en general, saber exactamente qué es lo que se votó".

Asimismo, enfatizó que el tercer retiro es "una muy mala política pública para los chilenos porque pone en riesgo la reforma de pensiones. Eso es realmente lo que me importa y me interesa".

Recalcó que el Gobierno está interesado en mejorar las pensiones y que esta vía sólo hace lo contrario. "Lo que más nos interesa es mejorar las pensiones (...) Si usted incurre en el tercer retiro no va a tener buenas jubilaciones en el corto, mediano ni largo plazo", subrayó.

"Para un Gobierno, que está en su último año, no hay nada más fácil ni nada más tentador que gastar lo que tiene y lo que no tiene, pero lo responsable es no hacerlo (...) Para nosotros sería muy fácil tirar toda la carne a la parrilla como se nos pidió hace más de un año", sentenció en la misma entrevista.