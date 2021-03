Tribunal prohíbe uso de audio de niño del Sename en franja electoral: CNTV lo retirará

Agencia Aton

31.03.2021

La tarde de este martes, el Juzgado de Familia de San Bernardo emitió un fallo orientado a prohibir la publicación y emisión de la franja electoral de la "Lista del Pueblo", la cual utilizó contenido audiovisual de un caso de presunta violencia en un centro del Sename.



El objetivo del fallo sería no vulnerar los derechos del niño afectado, señalando además que la publicación del material constituye "una vulneración grave a la dignidad, honra, privacidad, integridad personal, psicológica y emocional de los niños, niñas y adolescentes". Por ello, el tribunal ordenó al CNTV eliminar el contenido emitido el pasado viernes, por lo que el organismo omitió el audio de las imágenes.



El fallo fue valorado por la presidenta del CNTV, Carolina Cuevas, quien afirmó que "esperamos que con esta decisión judicial se elimine y no se vuelva a considerar, la inclusión de menores en la Franja Electoral", y agregó que "hemos notificado a todas las candidaturas para que acaten esta resolución judicial y no vuelvan a incluir material audiovisual que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes".

Juzgado de Familia de San Bernardo emitió resolución que prohibe publicación y reproducción de contenido audiovisual del caso de violencia en residencia del Sename de Carlos Antúnez. @CNTVChile eliminó dicho contenido en #FranjaElectoral e informó a candidaturas. — CNTVChile (@CNTVChile) March 30, 2021

Si alguna candidatura llegara a incumplir con lo establecido en el fallo, el tribunal manifestó que se iniciarán acciones para investigar un delito de desacato. Asimismo, El tribunal ofició al Servel, para que informe "qué medidas adoptará a raíz de la exposición del registro de audio ya conocido en la franja electoral de la denominada Lista del Pueblo".