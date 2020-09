Carabineros y PDI afirman que su imagen fue utilizada sin autorización en Franja de cara al Plebiscito

Agencia Aton

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) emitieron hoy un comunicado para explicar el uso de sus logos por parte de la “Multigremial Nacional de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI en retiro” durante su tiempo, a favor del Rechazo, en la franja electoral de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre.



Al respecto, desde las instituciones sostuvieron que sus logotipos no pueden ser usados en esta instancia, ya que “ninguna de las Instituciones de Orden y Seguridad ha autorizado el uso de sus logotipos e imágenes corporativas”.



“La entidad que agrupa al personal en retiro no pertenece a las policías, y la opinión de sus miembros no representa a estas instituciones permanentes de la República”, añadieron.



En esa línea, argumentaron que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública “son instituciones obedientes, no deliberantes, profesionales jerarquizadas y disciplinadas, que no participan en política contingente”.



“Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones reiteran a la ciudadanía su compromiso irrestricto con la democracia, y la observancia de la Constitución y las Leyes de la República”, cerraron.

Revisa aquí el comunicado completo: