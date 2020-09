Partidos políticos y organizaciones sociales tendrán permiso de desplazamiento para campaña por plebiscito

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicó que la instancia se trata sólo de desplazamientos y no considera la reunión social, teniendo una validez hasta el 22 de octubre.

28.09.2020

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció este lunes la decisión del Ejecutivo de entregar un permiso especial para los partidos políticos y organizaciones sociales para que se desplacen por el país y realicen sus campañas políticas respecto del próximo plebiscito del 25 de octubre.

"El objetivo es que se permita el debate de las ideas y todo el desarrollo de las actividades democráticas", explicó luego de una reunión en La Moneda, agregando que éste durará hasta el 22 de octubre.

Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, destacó la iniciativa y precisó que es necesario que el proceso constituyente sea lo más informado posible y que las redes sociales y la franja electoral no son suficientes.

"Nosotros creemos que la trascendencia que tiene el plebiscito del 25 de octubre, requiere que podamos fortalecer las actividades de difusión (...) por eso es que de manera acotada, los comandos inscritos y las organizaciones de la sociedad civil, podamos tener las facilidades para articular, coordinar, todo el proceso electoral", dijo el timonel.

Opinión contraria es la que posee el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien aseguró que este permiso "no tiene mucho sentido (...) Es un documento para circular, pero no permite reunirse con nadie, así que no le veo la utilidad".

"Lamentamos que el Gobierno no ejerza la prudencia, y tampoco el Servel. En ningún país que tengan situaciones de cuarentenas se han realizado elecciones", sentenció.