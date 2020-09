Pérez por proceso constitucional: "La izquierda radical ha marcado la pauta y ha sido más bien para generar intolerancia"

24horas tvn

27.09.2020

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, aseguró que el plebiscito del próximo 25 de octubre y el resultado que se obtenga de él, es una "gran oportunidad de demostrar una potente señal de unidad, sin embargo, para ello es necesario permitir la generación de espacios y no de intolerancia como lo ha hecho la izquierda más radical".

En ese sentido, en conversación con el diario La Tercera, Pérez aseveró que "Chile Vamos va a permitir generar espacio a los moderados, al centro político más moderado que diría prácticamente ha desaparecido de la escena nacional. Lo que hemos construido en estos casi 60 días es dar espacio a esos moderados que son fundamentales para el debate político que se vive, que no sea la izquierda radical la que marque la pauta ante la vida política nacional".

Sobre el último punto, agregó que lo hecho por dicho sector político es negativo para un país. "Claramente, la izquierda tiene un rol que jugar en una democracia, pero la izquierda radical es la que ha marcado la pauta en el último tiempo y ha sido más bien para generar intolerancia, para generar división y así no resolvemos los problemas", señaló.

Estallido social y Carabineros

El secretario de Estado también se refirió al próximo 18 de octubre que se avecina, llamando a que prime la sensatez para el aniversario y no exista un estallido social 2.0, ya que sólo le haría daño al país y a la democracia.

"Los que auguran, llaman (a un nuevo estallido), mi pregunta es ¿qué pretenden? ¿Que no sea el plebiscito el que resuelva la voluntad de los ciudadanos el camino de Chile? ¿Que sean los violentos? Y, por lo tanto, yo estimo que los chilenos y chilenas son los que tienen que definir", precisó.

Por otro lado, respecto del apoyo que ha tenido Carabineros desde hace ya un año, Pérez enfatizó que es necesario ya que "la democracia no funciona sin orden público. Para resolver los problemas que tenemos, creo que el orden público es una prioridad democrática que tenemos que cuidar. Y las policías, particularmente Carabineros y la PDI juegan un rol fundamental y, por lo tanto, un respaldo a una acción enmarcada en la ley a mí me parece que es verdaderamente una tarea primordial de todos los chilenos, que no debiera ser solo del gobierno".

Respecto de los atropellos a los derechos humanos registrados durante el último trimestre de 2019 en el país, el ministro es directo en aseverar que "no he visto ninguna sentencia en esa dirección. Y creo que en democracia uno tiene que estar sujeto a la sentencia de los tribunales. Llamaría a todos a someternos a las reglas del Estado de derecho y las reglas del Estado de derecho es que los que sancionan son los tribunales, los que investigan es el Ministerio Público".

Por último, respecto del sumario administrativo que lleva a cabo Contraloría en Carabineros, Perez manifiesta su convicción de que "los tribunales van a desvirtuar los cargos y, en el tema de fondo, me quedo con una opinión muy acertada que dio el excontralor general de la República, que fue publicada en un diario de circulación nacional, donde expresó con toda claridad que la fiscalización y las auditorías que hace la Contraloría jamás deben estar destinadas al mérito, a las políticas que efectúan los distintos órganos del Estado".