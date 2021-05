Agencia de Calidad de la Educación por daño en aprendizajes: "Donde más preocupa es en Educación Media"

24Horas.cl Tvn

27.05.2021

Durante la noche de este miércoles, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez, se refirió a los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes desarrollado por dicha organización tras un año sin clases presenciales, donde estudiantes entre sexto básico y tercero medio no alcanzaron los conocimientos necesarios en lectura ni en matemáticas.

En ese sentido, ante estos resultados, Rodríguez indicó que "lo que veníamos viendo, con evidencia internacional de países que debieron suspender sus clases e iniciar largos periodos de confinamiento, varias organizaciones internacionales apuntaron a que el daño en el aprendizaje, sobretodo para los estudiantes más vulnerables iba a ser muy importante, pero es distinto encontrarse con los datos".

Ante estas cifras, el especialista señaló que "no se puede evitar caer en el dramatismo respecto a estos resultados. Donde más preocupa es en Educación Media, en particular en matemática, porque el escenario es peor aún que en lectura, pero eso no significa que en lectura estemos bien".

"La interpretación que hacemos es que el rol mediador del profesor, no alcanza a ser si quiera algo reemplazado por las clases remotas y es ahí donde la falta de todo lo que implican las clases presenciales o el ambiente escolar es donde se siente con más fuerza.

En detalle, Rodríguez sostuvo que eso "en términos educativos es mucho más grave. Lo que ocurre es que este diagnóstico es una evaluación voluntaria, por lo tanto, sobretodo en los más chicos tenemos la razonable hipótesis de que los niños que no lograron habilidades para leer o escribir, ni siquiera contestaron la prueba".

Añadió que esto "es distinto al Simce que se aplica a todos los estudiante y podemos ver con mayor precisión quienes son los que no logran las habilidades lectoras. Obviamente en segundo y tercero básico, quienes no contestan es muy probable que no puedan leer".

En ese sentido, Rodríguez explicó que "los padres tienden a estar más involucrados con las clases de sus hijos más chicos en las clases remotas, pueden darle más apoyo, pueden suplir de alguna manera la falta de interacción con el profesor, pueden acompañarlos. Mientras que en la Educación Media podemos ver que los padres no logran suplir la falta de un profesor que logre tomar medidas pedagógicas que logren explicar los distintos aprendizajes a los estudiantes, es ahí donde las clases remotas son más precarias".

Del mismo modo, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señaló que "tanto el 2020 como este año, medimos las habilidades socioemocionales, el impacto que había tenido el confinamiento sobre los estudiantes, y este año la medición tuvo que ver con preguntarle a los estudiantes sobre lo que habían hecho sus colegios para educarlos socioemocionalmente para el enfrentar el impacto que habían tenido".

Respecto a este punto, Rodríguez indicó que "los estudiantes valoran muchísimo los esfuerzos que los colegios hacen, pero mientras son más grandes, notan más la falta de la interacción personal y de hecho uno de los gráficos que más impactaron en la presentación fue que los estudiantes están muy motivados y echan mucho de menos distintas cosas que tienen que ver con la interacción más informal de pasillo. No es necesariamente con la clase formal, sino que estar con sus compañeros, conversar con sus profesores, que le pregunten como están y cómo lo han vivido".

Críticas al no retorno a clases por parte de municipios

El representante de la Agencia de Calidad de la Educación tuvo fuertes críticas contra los municipios para volver a clases, señalando que, a su juicio, "ya es tiempo de que las personas vayan a protestar a las municipalidades que, de manera sistemática y casi en un abandono de deberes, no han querido abrir los establecimientos cuando se encuentran en Fase 2 o superior".

En ese misma línea, Rodríguez agregó que "es difícil encontrar una explicación racional a que varios alcaldes, que han tenido una enorme exposición mediática, se nieguen sistemáticamente a entregar un servicio el cual la Constitución les entrega, y están obligados y financiados para ello. La verdad es que es muy difícil encontrar una explicación".

Al ser consultado por alguna respuesta de que la ciudadanía demande de forma más activa el retorno a clases presenciales, Rodríguez indicó que "me refería a que alcaldes de todos los colores políticos están en la misma situación. Hoy día salieron datos que de los colegios que podrían estar abiertos, solo el 34% lo ha hecho".

"No tengo una teoría, creo que efectivamente hay una especie de ciclo, donde si los alcaldes o sostenedores no abren, efectivamente los padres no van a superar el miedo que, razonablemente todos los que somos padres tenemos, de enviar a nuestros hijos a clases en la situación que estamos viviendo, y no se inicia el ciclo que va a permitir la confianza en los establecimientos. Ya está demostrado que en ellos, son muy marginales como foco de contagio", agregó.

Del mismo modo recalcó que lo que falta es que "se atreva a dar ese inicio, y eso lo tienen que hacer los responsables de la educación pública que son los alcaldes y los sostenedores en caso de los particulares subvencionados. Es muy importante que la ciudadanía se manifieste en ese sentido".