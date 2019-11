La fórmula de Gamadiel García para la definición del fútbol chileno ante inminente cierre de temporada

El presidente del Sifup pidió que se premie a los equipos de la parte alta y solicitó que no hayan descensos.

24Horas.cl TVN

28.11.2019

En entrevista con 24 Horas, el presidente del Sifup, Gamadiel García, se refirió al inminente cierre de la temporada 2019 del fútbol chileno es todas sus categorías.

Y ante la complejidad que trae esta abrupta decisión, tomada en razón a la poca seguridad existente en el país ante la crisis social y política, el timonel del Sindicato de Futbolistas Profesionales fue claro en solicitar al Consejo de Presidentes que se debe premiar a quienes lideraban cada campeonato hasta antes que se suspendiera la actividad.

"Lamentablemente no tenemos ni voz ni voto con respecto lo que decidan decidan los presidentes en el Consejo, pero a mí me encantaría que deportivamente se pueda premiar a los equipos que efectivamente están en las primera partes de la tabla de posiciones", dijo el ex delantero.

Al mismo tiempo, agregó que "si bien entiendo que quedaban muchos puntos por disputarse en la diversas categorías, creo que siempre hay que premiar la deportividad hasta el momento, por lo tanto en Primera A me encantaría que el Consejo de Presidentes el día de mañana determinará que Católica es el campeón, que en Primera B Santiago Wanderers también sea campeón de la división y en la Segunda Profesional tuviéramos una resolución en la misma línea"..

Con respecto a los descensos, García subrayó que no deberían existir.

"También me gustaría que no tuviéramos descenso, que pudieran subir a 18 equipos en la Primera A y que pudieran jugar 16 equipos en Primera B el próximo año y en la Segunda Profesional subir a los equipos de Tercera A que han logrado por mérito deportivo también los ascensos", dijo.

Finalmente, y con respecto a estos conflictos, el presidente del Sifup concluyó sentenciando que "el gran problema que vamos a tener es la distribución económica de los dineros de la televisión".

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores:

.