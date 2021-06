Mañalich por solicitud de extender estado de excepción: "Estoy completamente convencido que la situación de catástrofe no ha desaparecido"

24Horas.cl Tvn

24.06.2021

Tras la solicitud presentada durante este miércoles por el Mandatario Sebastián Piñera, en donde solicita al Congreso la aprobación para extender el estado de excepción constitucional por otros 90 días, hasta septiembre, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich declaró estar "a favor y partidario" de la iniciativa que pretende el presidente.

"Estoy completamente convencido que la situación de catástrofe no ha desaparecido" además agregó que "es imposible que el Gobierno dada la situación sanitaria de este momento, en que se mantiene una alerta por el curso o por posibles variantes, campaña vacunación, necesidad de trasladar personas de una región a otra, no extienda la solicitud".

Sin embargo, durante la jornada de este miércoles, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado señaló que respecto al estado de excepción y en caso que la prórroga sea aprobada "tendremos que sentarnos a conversar cuáles son esas consideraciones", apuntó.

Además de que, parlamentarios UDI como Jaime Coloma, indicaran que "de no mediar modificaciones profundas del plan Paso a Paso, que signifique el término de las cuarentenas, la flexibilización del toque de queda, nosotros no vamos a apoyar la renovación del estado de excepción".

Bajo la misma línea, Mañalich agregó que "me parece que está completamente obligado a solicitarle al Congreso de la aprobación de esta extensión" complementando además que el Congreso también está obligado a aprobarlo "sería extraordinariamente raro que teniendo a la vista la situación de gravedad de la pandemia, los parlamantarios negaran el uso de esta caja del uso de herramienta y dejaran al Gobierno amarrado para seguir adelante con esta lucha".

Asimismo, el ex ministro de Salud apuntó de que en caso que el Congreso no apruebe la solicitud del Mandatario "de lo contrario asume una responsabilidad que el Congreso y ningún Congreso podría asumir: 'no pudimos trasladar enfermos, no pudimos mantener una red integrada público-privada de salud, porque el Congreso negó la autorización".

En cuanto a las variantes Delta Plus que fueron detectadas en la India, Mañalich asegura que "aunque las variantes tengan la misma letalidad, es decir, esta variante produce la misma cantidad de fallecidos por cada cien enfermos que la variante anterior, el solo hecho de que sea más contagiosa, la hace mucho más peligrosa".

Además agregó que dada la situación actual de la pandemia en nuestro país "nosotros no toleramos una variante más contagiosa aunque tenga letalidad igual a la anterior, porque significa necesariamente que va a llegar más gente a la Unidad de Tratamiento Intensivo".

Por otra parte se refirió a la eficacia de las vacunas ya instaladas en el plan de vacunación y sobre estas posibles variantes Delta, el doctor Mañalich afirmó que "para variante delta sabemos que las vacunas Pfizer y AstraZeneca se siguen portando bien en el sentido que dejan un poco más de contagio pero mantienen una buena disminución para hospitalización y muerte".

En cuanto a la vacuna SinoVac, Mañalich detalló que "se sabe poco y se está buscando más información".

Finalmente el ex ministro de Salud expreso respecto al cierre de las fronteras actualmente, que "las fronteras requieren una vigilancia mucho mayor que la que tenemos ahora", además "estimo fundamental que toda persona que ingresa por cualquier vía al territorio nacional se haga un test de antígeno en el punto de entrada".