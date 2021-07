Constituyente Mauricio Daza: "Hay un consenso importante, profundizar la democracia"

24Horas.cl Tvn

07.07.2021

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, confirmó durante la noche de este martes, la realización de las dos primeras sesiones de la instancia en el ex Congreso, tras resolver algunos de los problemas que afectaron la realización del trabajo el día lunes, sin embargo, subrayó que "no están todas las garantías" de seguridad sanitaria.

Dado los retrasos que han existido en los inicios de las sesiones convencionales, el constituyente independiente por Magallanes y Antártica, Mauricio Daza, conversó en Medianoche sobre el ambiente que se ha llevado entre los distintos electos para escribir la Nueva Constitución.

Primeramente, destacó la energía que existe entre los constituyentes para llevar a cabo este proceso, "tenemos el ánimo, las ganas y la disposición para poder empezar esta labor, es bastante acotado el tiempo para poder realizar esta tarea de proponerle al país una nueva carta, es clave que empecemos a abocarnos en estos asuntos", indicó.

🌃#MedianocheTVN | Daza: "Tenemos el ánimo, las ganas y la disposición para poder empezar esta labor"



📡 Sigue la señal en vivo ➡ https://t.co/TCzMTGFQkq pic.twitter.com/aQEkNFkaNa — 24 Horas (@24HorasTVN) July 7, 2021

Además, agregó que "especialmente lo relacionado con el reglamento es la primera prueba que tenemos que superar y definir las reglas a partir de la cuales vamos a empezar a debatir los temas de fondo".

Tras las postergaciones de las sesiones correspondientes, de igual manera Daza calificó como positivo las acotadas instancias en donde los diferentes constituyentes han podido entablar una conversación.

En las "mesas de café", el independiente puntualizó que "uno habla cosas de descentralización, de un nuevo sistema de justicia constitucional, de la profundización a la democracia, darle más poder a los gobiernos regionales".

"Yo constato de que hay un consenso en esas materias, más allá de lo que aparece que hay un discurso bastante politizado, esta es la primera vez que ciertos grupos tienen un espacio institucional para poder expresarse" indicó.

🌃#MedianocheTVN | Daza: “Esta es la primera vez que ciertos grupos tienen un espacio institucional para poder expresarse”.



📡 Sigue la señal en vivo ➡ https://t.co/TCzMTGFQkq pic.twitter.com/otOvhouxlN — 24 Horas (@24HorasTVN) July 7, 2021

"Si uno empieza escuchar en detalle y conversar los temas que hay, hay consensos súper importantes para poder avanzar, estoy muy optimista acerca de lo que va a ser este trabajo", destacó Mauricio.

En cuanto a la próxima redacción de la Nueva Constitución, el constituyente independiente por Magallanes indica que, "hay una aspiración fuerte por tener mayores grados de autonomía y eso se puede lograr en el contexto de Estado unitario", además ante esto comparó la iniciativa con Estados de Italia y España.

Asimismo, señaló que "estamos todos dispuestos, hablo con gente de todos los partidos y en estos temas hay harto acuerdo: no existe a nivel mundial un mecanismo de asignación a jueces como existe en Chile, en donde los nombra el Presidente. Todos estamos de acuerdo en avanzar hacia un modelo que sea muy distinto, para entregar autonomía al Poder Judicial", detalló.

Sobre los puntos claves en común que tienen los constituyentes, Mauricio Daza confesó que "no he escuchado a nadie, de ningún sector, que esté de acuerdo con mantener el sistema político actual. Existe este hiperpresidencialismo, aunque algunos lo niegan, de una realidad que se observa y se sufre en nuestras regiones, el eje regionalista va a ser una fuerza que va a impulsar grandes cambios".

🌃#MedianocheTVN | Daza: “No he escuchado a nadie, de ningún sector, que esté de acuerdo con mantener el sistema político actual”.



📡 Sigue la señal en vivo ➡ https://t.co/TCzMTGFQkq pic.twitter.com/lBE6koDfcj — 24 Horas (@24HorasTVN) July 7, 2021

"Cambiar el régimen político en el sentido de disminuir poderes del Presidente y generar espacios, no solo para que el Congreso tenga mayores facultades, sino sobre todo para que los gobiernos regionales realmente estén empoderados, que tengamos gobiernos locales los cuales permitan concretar la aspiración de las comunidades", indicó desde su visión como constituyente por Magallanes.

Sin embargo, agregó que entre gran cantidad de electos "hay un consenso importante, profundizar la democracia, definir ciertos principios para un sistema electoral que amplié la oferta de candidatos en diferentes elecciones".

Puntualizó también que "yo creo que vamos a dar un paso y vamos a tener un sistema político más estable y participativo".

Por otro lado sobre los temas políticos en la agenda de la Convención, como por ejemplo la liberación de los "presos del estallido social", Mauricio Daza, indicó que "existe el temor por muchos sectores de que la Convención Constitucional se vaya arrogar las atribuciones que hoy día la Constitución vigente define para otros órganos del Estado".

🌃#MedianocheTVN | Daza: “Existe el temor por muchos sectores de que la Convención Constituconal se vaya arrogar las atribuciones que hoy día la Constitucion vigente, define para otros órganos del Estado”.



📡 Sigue la señal en vivo ➡ https://t.co/TCzMTGFQkq pic.twitter.com/7JYF4JdGkV — 24 Horas (@24HorasTVN) July 7, 2021

Bajo esa misma línea destacó que, "entonces existe el temor de que nosotros en algún momento, vayamos a exigir la liberación de determinadas personas en materia que se determina en procesos judiciales vigentes".

Sobre el acuerdo que espera debe haber en la sala, Mauricio aclara que "lo que se está planteando por un grupo significativo de la Convención es debatir sobre este problema y eventualmente solicitarle a los órganos del Estado que adopten medidas dentro del ámbito de sus competencias".

En cuanto a las posturas que han adoptado los diferentes constituyentes sobre el tema, el constituyente por Magallanes indica que, "no he visto a nadie, o a grupos relevantes, que digan que si esto no ocurre no vamos a funcionar. Como Convención lo que se plantea es que esto, que es un tema relevante, debemos debatirlo y emitir una declaración".

"Yo creo que es importante para un grupo debatir esto, lo podemos hacer en los términos señalados pero no podemos tomarnos atribuciones de otro órgano del Estado" manifestó.

Finalmente aclaró que lo que sí pueden hacer es "pedirle a otros órganos que dentro de sus competencias, realicen actuaciones y con esto, también vamos a poder descomprimir ciertos temas y avanzar en temas de fondo".