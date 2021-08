Ministra del Medio Ambiente por informe del cambio climático: "Lo más fuerte que 'golpea' al país es el estrés hídrico"

24Horas.cl Tvn

10.08.2021

Tras el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, el más importante divulgado desde 2014, se relevó que el calentamiento global se está desarrollando más rápidamente de lo esperado y que prácticamente todo es consecuencia de la actividad humana.

Ante esto la Ministra del Medio Ambiente ,Carolina Schmidt, conversó en Medianoche puntualmente sobre cómo dicho informe repercute en nuestro país.

Primeramente señaló sobre el informe que "lo que ratifica es que el cambio climático es fruto del comportamiento humano, los líderes de países emisores negaban esta situación decían que era fruto de un ciclo natural, por eso es importante este sexto informe, que es muy contundente sobre cómo el calentamiento global lo producimos nosotros con nuestro comportamiento".

Bajo la misma línea indicó que "nos acercamos al punto de no retorno" y que el cambio climático tiene un componente global que no importa de dónde se produzcan los gase, ya que "nos afecta a todos por igual, no todos los países producimos por igual".

Sin embargo, destacó que Chile ha sido un país que se ha destacado y liberado la transformación en energías limpias, pero que "es un país que es muy vulnerable al cambio climático, cumple 7 de las 9 condiciones y eso hace que nos pegue muy fuerte el cambio climático".

Por ello la Ministra del Medio Ambiente se refiere a que "es un tema que tiene que ver con la crisis hídrica, que nos golpea muy fuerte y que el informe muestra cómo eso va a ser una de las principales consecuencias y principalmente en nuestro país" .

Schmidt recalcó que los compromisos de los países se mantengan en el año que se hicieron el 2015 cuando se firmó el Acuerdo de París, donde los países hacen compromiso de reducción de emisiones sin embargo se establecía que los países debían actualizar sus compromisos climáticos.

"Chile ha sido uno de los países pioneros en incrementar fuertemente su compromiso de reducción de emisiones, pero grandes emisores no han hecho esa actualización. Las emisiones que deben comprometer los grandes países deben ser rápida, fuerte y permanente", agregó.

Asimismo, indicó que Chile tiene un tremenda ventaja frente a otros países y es que "tiene un consenso político de establecer la política climática como una de Estado que trascienda los Gobiernos de turno".

Ya que esto ha permitido un cambio a nivel global de demostrar que la transformación a las energías "se puede hacer de manera rápida, sin subsidios de ningún tipo a diferencia de otros países".

Por esto, la jefa de la cartera ambiental indicó que nuestro país ha liderado esta materia y esa transformación, "no solo en la generación de materia limpias sino también en la transformación de nuevas tecnologías para poder transformar esas energías en combustible que podamos exportar físicamente como es el hidrógeno verde".

Además agregó que Chile en abril del 2020, estableció sus compromisos climáticos al año 2030, definiendo un presupuesto de carbono, "que es lo máximo que podemos emitir".

Sin embargo, puntualizó que tras este complejo panorama climático, el problema de nuestro país es "lo vulnerable que somos" y que, "la urgencia y prioridad es en la adaptación al cambio climático, cómo disminuimos nuestra vulnerabilidad, cómo incorporamos en todas nuestras políticas, en todo lo que hacemos, a nivel regional y comunal, la adaptación del cambio climático a la nueva realidad".

Ante eso, desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron que "se establece un plan nacional de adaptación al cambio climático y se traduce en 11 planes sectoriales".

Y que a través de un sistema saben el impacto climático en cada comuna del país y para cada sector y que por ello hay que ver "las medidas que hay que tomar a nivel territorial para la adaptación al cambio climático, de manera que golpee de manera menos brutal la vida de las personas en nuestras personas".

"Todo Chile está afectado pero de manera diferenciada", indicó la jefa de cartera. Pero que lo que más fuerte "golpea" al país es el estrés hídrico, "La disminución de las precipitaciones junto con el aumento de las temperaturas produce una zona muy compjea en el centro norte y centro sur, donde habita el 80% de la población", indicó la ministra.

Sobre cómo cambiar la forma de esto, Schmidt indicó que "hay que cambiar la forma en que nosotros gestionamos el agua a nivel de cuenca, para que los mismos actores de la cuenca se distribuyan correctamente los recursos reales que hay".

Finalmente destacó que agradecía la moción de aprobar en la ley marco de cambio climático en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, ya que dicha ley establece todas las facultades y obligaciones para actuat ante la crisis climática que enfrenta el mundo y que es urgente ante esta alerta.