Ministro Figueroa por posible acusación constitucional en su contra: "Es derechamente absurdo"

24Horas.cl Tvn

01.06.2021

Durante la noche de este lunes, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, conversó con Matías del Río en Medianoche sobre la posibilidad de un retorno a clases presenciales, así como también las distintas críticas que ha tenido su gestión de parte de municipios y el Colegio de Profesores, quienes indican que no están las condiciones para ello.

En ese sentido, Figueroa explicó que diversos estudios, tanto en países desarrollados como en Chile han demostrado que "la actividad presencial es muy difícil de reemplazar", explicando que las clases a distancia "por supuesto que sirven, mitigan, pero lo que queda en evidencia es que existe una merma en los aprendizajes, además de otros aspectos vinculados al estado socioemocional de los jóvenes, su salud mental".

Añadió que esto "lo estamos viendo en Chile con los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizaje, que es una herramienta que se hizo para que cada establecimiento tuviese una claridad del nivel de aprendizaje de sus alumnos y lo que vemos son resultados muy bajos y obviamente muy preocupantes".

"Mi Voz, Mi Escuela"

El jefe del Mineduc, contó además que se encuentran trabajando en conjunto con la Defensoría de la Niñez en un programa llamado "Mi Voz, Mi Escuela", que busca escuchar las experiencias de los alumnos durante la pandemia y cómo ha sido el retorno a las aulas.

Sobre este punto, Figueroa sostuvo que "trato de ir todos los días a un colegio que está funcionando en la región Metropolitana o en regiones, tenemos contacto con alumnos, con profesores y con apoderados. Es impresionante como los alumnos que te transmiten, además de que están contentos en la sala de clases, cómo están aprendiendo y antes no. Son los jóvenes los primeros en señalar que ‘ahora aprendo’ y obviamente los profesores ratifican ese diagnóstico".

Respecto a este punto, la autoridad fue crítica en indicar que "Chile tuvo una efervescencia en torno al debate educacional muy fuerte y ahora que está muy tensionado el sistema, es impresionante ver como pasó ni siquiera a segundo plano. Yo veía las encuestas del año pasado y cerca de un tercio prefería dar por cerrado el año, ni siquiera apuntaban a unas clases a distancia, lo que da cuenta que ese debate que estaba tan instalado, no permeó".

Voluntad de apoderados y resistencia de los municipios

Para el ministro, hay que distinguir entre todas las voces que se refieren al tema educativa, enfatizando que hay "grupos importantes que están motivados con rápidamente generar una recuperación de este espacio escolar".

No obstante a ello, también reconoció que "es evidente que la pandemia permeó y que hay un componente de temor que es comprensible, uno tiene que ser bien empático con ese susto".

En ese sentido indicó que le "llama muchísimo la atención" que por un lado están "las personas que uno esperaría que a lo mejor exigiesen con más fuerza recuperar esos espacios, y por otro lado, quienes tienen una posición de mayor liderazgo, la responsabilidad de administrar la Educación en sus territorios, como también van dejando de lado este tema y buscan soluciones, y es curioso que lo diga un ministro, hacerse cargo de un problema político, pero no del problema pedagógico".

"Todos sabemos, y hay evidencia en Chile y en el extranjero que la presencialidad es irreemplazable. Sabemos también que cumpliendo con las exigencias sanitarias es posible y además es urgente si vemos los resultados. Llama la atención que se siga insistiendo en algunos mecanismos que son más bien placebos", recalcó Figueroa.

Posible acusación constitucional

El jefe de la cartera de Educación también se refirió a la solicitud de parte del Colegio de Profesores a la Cámara de Diputadas y Diputados de una acusación constitucional en su contra debido a "sus declaraciones en estos últimos días, donde está evaluando la posibilidad de primero, obligar a los estudiantes a asistir a clases presenciales en pleno invierno".

Respecto a ello, Figueroa indicó que "cada vez que planteo el tema con un poquito más de fuerza, ahora hasta algunos han dicho que se me tiene que acusar constitucionalmente".

Agregó que esto "es derechamente absurdo. Está bien, uno siempre está dispuesto a dar todo tipo de respuestas políticas de la labor que uno hace, pero pretender que se insiste que hay una causa y efecto, de una serie de medidas que hay que llevar a cabo, que tiene que ver con recuperar esos espacios, uno tiene que ser sometido a una acusación constitucional, es derechamente absurdo".

Dichos sobre el pago de subvenciones y carta de alcaldes

El ministro también tuvo palabras para los 19 alcaldes de oposición que firmaron una carta rechazando el posible no pago de subvenciones, señalando que "algunos alcaldes alcaldes firmaron una carta sobre las ‘amenazantes declaraciones’ del ministro; a mi me encantaría que me las mostraran, porque lo único que hice fue, ante la pregunta de un periodista, decir que, como muchas otras cosas, lo analizaremos".

"‘Lo analizaremos’ resultó ser la amenaza más grave que ese grupo de alcaldes ha escuchado en los últimos meses", ironizó el ministro, explicando y enfatizando que las subvenciones "nosotros las hemos seguido pagando y las seguiremos pagando".

Añadió que "incluso se ha pagado, por razones obvias, la asistencia efectiva, porque hemos dicho y nos parece bien que sean los padres que tengan que tomar la decisión, por lo que esa voluntariedad puede afectar en el pago de la subvención, para que no tenga un impacto, hemos tomado las medidas legales, a través de una glosa de presupuesto, incluso si la asistencia es baja. Ahora, para que los padres puedan tomar esa decisión, se requiere una condición bastante básica, es que el colegio tiene que estar abierto".

Críticas contra los alcaldes

Figueroa se mostró bastante crítico frente a las respuestas que han tenido como ministerio desde los municipios, señalando que "un alcalde decía el otro día decía que durante todo el segundo semestre mantendremos las clases a distancia, esa declaración, obviamente que es contraria al propio derecho de los alumnos y de los padres de poder educar a sus hijos en un sistema que funcione".

Agregó que "aquí hay una cuestión muy política, donde a los alcaldes les resulta mucho más cómodo mantener el mecanismo como está, incluso perjudicando el bienestar socioemocional y el aprendizaje de los alumnos, porque es evidente que si un colegio puede abrir y se mantiene cerrado, va en perjuicio de aquellas comunidades".

En ese sentido, la autoridad continuó indicando que "cuando empezamos en marzo con las clases presenciales, los alcaldes nos dijeron que no porque había que vacunar a los profesores y se les dio prioridad. Después se puso una fecha, que no la pusimos nosotros que fue el 15 de abril, que coincidía con las elecciones, se movieron las elecciones y se movieron también esas fechas. Pasaron las elecciones de alcaldes y están todas las condiciones dadas en la práctica".

Respecto a los recursos, el ministro indicó que como ministerio entregaron flexibilidad de los recursos CEP para que se pudieran destinar a la adquisición de material tecnológico, así como también a lo necesario para el cumplimiento de las medidas sanitarias, indicando que "se gastaron 60 mil millones en eso y los municipios dejaron 57 mil millones encima de la mesa, no los gastaron".

"Por un lado nos dicen que el ministerio no nos entrega los recursos y por otro dejan 57 mil millones encima de la mesa que están destinados para resolver los problemas que dicen tener y que probablemente tenían". sentenció Figueroa.