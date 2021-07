Pablo Vidal por lanzamiento campaña de Narváez: "Hay una mirada para un futuro del país"

El ex militante de Revolución Democrática y actual generalísimo de la candidata presidencial del PS, Paula Narváez se refirió además a la ausencia de los partidos que no irán a primarias.

La candidata del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, lanzó su campaña presidencial y propuesta programática desde la comuna de Renca,.

Dentro de sus declaraciones se destacó que nuevamente una crítica a la fallida primaria junto al Partido Comunista y al Frente Amplio, enviando un claro mensaje con la instancia que no contará con representantes mujeres.

Asimismo consultada por quienes criticaron una soberbia de Daniel Jadue y Gabriel Boric al querer competir solos en primarias tras los resultados de las elecciones, Narváez expresó que "no sé si soberbia o no, pero lo que sí están son los hechos. En la práctica se muestra que hasta este momento tenemos primarias sólo de hombres. Yo partí esta candidatura siendo claramente una apuesta de las mujeres. La carta decía 'nunca más sin nosotras' y yo sigo sosteniendo 'nunca más sin nosotras', porque sin mujeres la democracia no va".

Ante esto, su generalísimo y ex militante de Revolución Democrática, Pablo Vidal, también se refirió a la decisión que tomó en su momento de retirarse de dicho partido.

"Si hay algo que al menos a mi me motivó a tomar la decisión difícil, de irme de RD y FA es que yo creí que había que jugársela por la unidad, la unidad de todas las fuerzas que quieren transformaciones profunda para Chile y, vimos cómo ese esfuerzo de unidad fracasó en los intentos de primarias y el 19 de mayo volvió a fracasar", puntualizó.

Agregando además que, "por lo tanto lo que a mí me movía sobre todo, no era cambiarme de caballo, era que ojalá hubiésemos podido concretar esa unidad que hoy día genera una ausencia".

En tanto, en cuanto a la reciente franja electoral televisiva lanzada oficialmente durante este miércoles, Vidal confesó que "me hubiese encantado que la franja de Paula hubiese estado ahí, que la gente hubiese podido elegir cuál era la candidatura que llegará a en primera vuelta".

Por otra parte, puntualizó que "nosotros queríamos jugarnos por la unidad, lamentamos que no hubiese ocurrido en esta vuelta, quizás en los próximos pasos nos hubieramos encontrado".

Sobre la candidatura de Narvaéz y cómo se refleja su pronóstico en las encuestas, su generalísimo enfatizo que, "tengo poca credibilidad en las encuestas, la verdadera encuesta es la elección y es una pérdida para nosotros no poder estar disputando con la energía que implica poder estar corriendo hacia una primaria legal".

De igual manera declaró que sí ha leído y conoce las propuestas de Gabriel Boric y Daniel Jadue, y que "son interesantes en muchos sentidos, tenemos similitudes", no obstante a ello, agregó que "acá también tenemos una propuesta que es robusta y por eso para nosotros era tan importante dar a conocer el programa que se viene construyendo hace mucho tiempo y ese programa nos da la energía para salir a defender ante el pueblo de Chile, una propuesta de transformación profunda".

Puntualmente también se refirió a un punto que, según Vidal, se diferencia de otros programas de candidatos presidenciales, por ejemplo en el ámbito previsional, "nosotros decimos no más AFP y decimos fin al sistema previsional de las Fuerzas Amadas, lo que nosotros decimos creemos un sistema de seguridad social igual para todas las personas que garantice pisos mínimo de dignidad, donde no depende única y exclusivamente de tus ingresos la posibilidad de tener una pensión digna".

Sin embargo, ante estos proyectos en el plan de Paula Narváez, Pablo Vidal señala también que "no son cambios que se hacen de un día para otro, son cambios que tienen que ver con una visión, son cerca de 400 medidas, es un programa integral".

Sobre su transfondo, Vidal apunta que "acá estamos hablando de cómo nos hacemos cargo de todas las demandas sociales que se han levantado en chile las ultimas decadas del punto de vista salud, pension, ambiental, diversidad seuxal, etc. además tiene una visión de cómo se desarrolla ante el futuro, cómo vamos a crear nuevos negocios que se hacen cargo de nuevas adaptibilidades".

Finalmente se refirió al eventual acuerdo con Yasna Provoste, sobre si van o no a primarias, por lo que Vidal respondió que "fácil, que se pongan de acuerdo los partidos, la disposición de nuestro lado está completamente declarada, queremos que la gente nos ayude a elegir a nuestra candidata para la segunda vuelta".