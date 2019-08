Abogado de Marcela Aranda: "Habría que preguntarle a Benito Baranda por qué no denunció los hechos"

24Horas.cl Tvn

04.08.2019

El abogado de Marcela Aranda, víctima y denunciante de abusos de parte de Renato Poblete, Juan Pablo Hermosilla, visitó este domingo el programa Estado Nacional de TVN, donde abordó el informe elaborado por Waldo Bown respecto al actuar del sacerdote.

Hermosilla se mostró "satisfecho" por el trabajo realizado por Bown en un informe que fue encargado por la Compañía de Jesús. "Creo que Waldo en seis meses hizo un trabajo muy potente, pensando además que él no tiene facultades coercitivas: no puede obligar a las personas a declarar, no puede meter preso a alguien si le miente, no puede allanar lugares".

"Me sorprendió lo eficiente del informe para mostrar la realidad de lo que ahí ocurrió. Él muestra 22 denuncias directas, pero además muestra 24 denuncias indirectas, y eso yo lo encuentro muy poderoso porque suma casi 50 casos. Lo voy a decir de la siguiente manera... creo que para Marcela Aranda fue muy reparador ver a Waldo trabajando de esa manera y logrando ese resultado", agregó.

Respecto a las declaraciones de Benito Baranda, quien relató experiencias de dos mujeres que fueron acorraladas por Poblete y, que además, aseguró que supo e incluso enfrentó a Poblete en su momento, se mostró sorprendido.

"Me sorprendió en una entrevista a Benito Baranda en donde él da cuenta de dos delitos. Dos mujeres que, él relata, se acercaron y dijeron que él (Poblete) tuvo una aproximación violenta tratando de tocarlas y besarlas. Eso es un delito, se llama abuso sexual. Hay violencia de por medio, las trató de acorralar", señaló.

"Lo que describió Benito Baranda es un evidente delito", añadió.

"Lo que habría que preguntarle a Benito Baranda es por qué no denunció los hechos", dijo.

Además, Hermosilla aseguró que "me cuesta creer que en los jesuitas, que viven en comunidades, nadie haya visto esta cosa".