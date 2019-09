Jackson y pensiones: "Estamos construyendo las mismas falacias y expectativas de arreglar el sistema que se hizo en el 81"

24Horas.cl Tvn

29.09.2019

Giorgio Jackson fue uno de los invitados a Estado Nacional para conversar y debatir sobre el actual sistema de pensiones, luego que una profesora solicitara al Tribunal Constitucional retirar el dinero de su AFP, lo que fue acogido por el ente.

Bajo ese marco, el diputado del Frente Amplio aseguró que "cuando se trata de una acción legal, el problema no es el resultado en el TC, porque no va a declarar que se pueda retirar, lo que pasa es que con esto va a estar consolidando que los recursos no son propiedad de las personas", aseguró.

Además aprovechó la instancia para criticar el actual sistema, señalando que existen muchas restricciones para acceder a los dineros que cada uno ahorra durante años: "Está bien que existan las cláusulas que le ponen límite a la propiedad, pero en este caso parece un corralito".

Giorgio Jackson: "Lo que me molesta de este debate es la indolencia con la que hoy día enfrentamos que gente vaya a ganar 120 mil pesos con la reforma cuando tiene que gastar la mitad en remedios" Giorgio Jackson: "Lo que me molesta de este debate es la indolencia con la que hoy día enfrentamos que gente vaya a ganar 120 mil pesos con la reforma cuando tiene que gastar la mitad en remedios" Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen El diputado comentó las implicancias de la reforma de pensiones. VER MÁS VIDEOS









Bajo ese marco, planteó las opciones que tendría el Tribunal Constitucional para el fallo sobre el caso de la profesora: "El TC tiene dos opciones, si falla a favor de la profesora puede empezar a quedar la embarrada al sistema", aseguró, explicando que varios comenzarían a solicitar algo similar, pese a no tener la necesidad. Y continuó: "o la otra alternativa es decir que estos fondos 'se dice que son propietarios' pero no lo son, es súper violento para la gente (...) No son suyos porque no pueden hacer nada con ellos".

Giorgio Jackson: "No puedes hacer nada con esos fondos salvo decir si quieres más riesgo o menos riesgo" Giorgio Jackson: "No puedes hacer nada con esos fondos salvo decir si quieres más riesgo o menos riesgo" Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen El diputado debatió sobre las AFP y la posibilidad de retirar los fondos. VER MÁS VIDEOS









Profundizando en el tema, el parlamentario argumentó que en la práctica los fondos de pensiones no son propiedad de las personas, ya que las únicas libertades que tienen sobre ellos es decidir ponerlos en un fondo con más o menos riesgo, o cambiar la empresa de AFP a la que están afiliados.

Además, Jackson aseguró que, a su juicio, lo mejor sería "cambiar el sistema" de pensiones, mostrándose "absolutamente" de acuerdo con terminar con las AFP.

Reforma a las pensiones

El diputado aseguró que con el aumento del 4% a la pensiones propuesto en la reforma impulsada por el Gobierno no se alcanzará a complementar la caída que ha tenido progresivamente la rentabilidad de los fondos en las últimas décadas.

Sobre esto señaló que "con este 4% extra, en 48 años más vamos a darnos cuenta de que la promesa de que aumentan nuestra pensiones en un 40% van a bajar, porque no estimamos que iba a bajar tanto la rentabilidad".

Y agrega que "estamos construyendo las mismas falacias y las mismas expectativas de arreglar el sistema que se hizo en el año 81', cuando José Piñera inventó el Mercedes Benz".

Giorgio Jackson: "Estamos construyendo las mismas falacias y expectativas de arreglar el sistema que se hizo en el año 81" Giorgio Jackson: "Estamos construyendo las mismas falacias y expectativas de arreglar el sistema que se hizo en el año 81" Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen El diputado del Frente Amplio conversó sobre el retiro de fondos de las AFP. VER MÁS VIDEOS









Y continuó: "Necesitamos abordar el corto y largo plazo; y para el largo plazo no hay consenso. La propuesta del Gobierno, respecto a las otras propuestas es incluso más radical que cualquiera de las tres propuestas que se discutieron en las otras mesas. Entonces eso no va a lograr consenso".

Presupuestos 2020

Jackson aprovechó la instancia para conversar con el panel acerca del presupuesto 2020 presentado hace unos días por el Gobierno, asegurando que cree que: "El presupuesto del presidente Piñera tiene algo de bueno, de malo y de feo".

Bajo ese marco aseguró que "lo bueno, desde mi punto de vista, es que ocupa la herramienta de la inversión pública para estimular la economía".

"Lo malo, a mi parecer, es que el Gobierno haya buscado en términos de la crisis climática mucha parafernalia retórica. Yo creo que en tener copias es bueno; las señales en términos discursivos está bueno, pero en términos de plata: ¿Qué significa aumentar lo que se aumenta en medioambiente? 4 mil millones de pesos. ¿Cómo vamos a frenar la crisis con 4 mil millones de pesos?".

Y concluyó con su punto que "lo feo es que el Gobierno no se atreva a decir desde el 1 de enero del 2020, independiente de la discusión que tenemos sobre tema de pensiones, 'yo le aseguro a todos los chilenos que van a tener pensiones básicas solidarias más altas', porque eso se puede hacer" y remató diciendo que "se está jugando con las expectativas de las personas".