Joaquín Lavín por petición de amnistía: "No está en las atribuciones de la Convención Constitucional"

05.07.2021

Durante la jornada de este domingo, el candidato presidencial por la UDI, Joaquín Lavín, conversó en Estado Nacional de cara a las elecciones primarias para el 18 de julio, en donde se refirió también a la jornada de la primera sesión de la Convención Constitucional.

El candidato comenzó señalando sobre dicha instancia que, "pienso que hay algunos convencionales que están equivocando su rol, Chile no tiene una revolución, no quiere violencia, no quiere polarización, no quiere comunismo" agregando que "lo quiere es, pasar a una nueva etapa, un mejor nivel, exigirle más al Estado, vivir mejor".

Además puntualizó que "estamos en un punto de inflexión bien importante: o terminamos mal, terminamos mal significa, siendo Bolivia o Venezuela o damos un salto para parecernos a países como Australia o Nueva Zelanda, entonces cuando yo veo lo que pasó hoy, yo digo terminó razonablemente bien, la heroína del día fue Carmen Gloria Valladares", destacando de la abogada "la unidad, el acuerdo, la prudencia y sensatez".

En tanto sobre la comparación a países como Bolivia, Lavín aclaró que "el trabajo que hizo esa convención constitucional en Bolivia no transformó, a mi juicio, en un mejor país".

Por otra parte agregó también que "lo malo del día, los incidentes previos, la forma en que se trató el himno nacional, la intención de tomarse atribuciones que no corresponden".

Bajo ese punto el candidato de la UDI detalló que "como decir liberen a los presos de la revuelta".

De igual manera que el candidato independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, también se refirió al anuncio de la electa presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon de una petición de amnistía "para los prisioneros de la revuelta del Wallmapu", a lo que Lavín declaró que, dicha instancia, "no corresponde, porque primero no está en las atribuciones de la Convención Constitucional y segundo en Chile no existen los presos políticos".

Ante eso, Joaquín Lavín, añadió que "en Cuba hay presos políticos, en Venezuela hay presos políticos, son presos de pensamiento por pensar distinto, en Chile nadie está preso por pensar distinto" y que, esas personas "están presas por abrieron las cortinas de pymes y las asaltaron, saquearon supermercados, por eso están presas".

Por otro lado, en cuanto al modelo económico que ha existido en nuestro país, el candidato UDI declaró que "lo que pasó es que Chile avanzó en los últimos 30 años, se transformó en un país de clase media, clase media precaria con muchas diferencias entre sí pero millones de familiares salieron de la pobreza y el modelo económico de hoy, no cuadra con ese país de clase media".

"Lo que falta en Chile es hacer un gobierno para esa clase media" puntualizó.

Además agregó que "este modelo económico posibilitó que miles de familias salieran de la pobreza y que tuvieran movilidad social, pero las políticas públicas no son estáticas".

"Yo soy una persona que busca acuerdos, que soy capaz de reconocer cosas buenas en los otros y que Chile requiere gobiernos de unidad y transversales que incorporen a todos"

Además agregó que "yo siento tener esa misión: derrotar a Daniel Jadue y al Partido Comunista y dos, sanar Chile".

Sin embargo, Joaquín Lavín también reconoció al gobierno de Ricardo Lagos y que, dentro de su podio y en orden de preferencia sobre gobiernos anteriores señaló a Patricio Aylwin en primer lugar, el primer gobierno de Sebastián Piñera y en tercer lugar, Ricardo Lagos.

Sobre su preferencia ante los dos mandatos de Sebastián Piñera, Joaquín Lavín indicó que, en el segundo gobierno del presidente "no cumplió las promesas con las cuales él ganó: clase media protegida y se le va a acabar la fiesta a los delincuentes".

En tanto, sobre su gabinete en un posible mandato, Lavín destacó la inclusión de "doble paridad: mujeres y hombres (50 y 50) y regiones y Santiago (50 y 50)".

Sobre sus sellos y legados en sus funciones como alcalde de Las Condes y de Santiago, y también como ex ministro de Educación, el candidato a UDI destacó su trabajo en los liceos bicentenarios cuando era jefe de la cartera de educación, asimismo, hizo renombre a las "torres sociales" construidas en la Rotonda Atenas y que, dicho trabajo, le hizo "un clic a las personas sobre construir esto en Chile entero".

Por otra parte, sobre la entrevista que brindó su hija, Estela Lavín, en donde apuntó a su contrincante Sebastián Sichel, de ser "el continuador de Sebastián Piñera", sin embargo no se refirió a dicha declaración y mantuvo una opinión sobre sí mismo, "yo no quiero ser el continuador de Sebastián Piñera".

Puntos claves de su programa

Ante esto, Joaquín Lavín declaró que, "lo más importante es recuperar los empleos, lo que hay que hacer es que la economía vuelva a crecer y vuelvan a crearse empleos", además sobre un aumento de los impuesto, Lavín apuntó que "probablemente haya que hacerlo en algunos años más y sea el último recurso porque la economía todavía está débil".

Para mí el orden es "crecimiento económico, el precio del cobre, aumentar el endeudamiento externo, disminuir exenciones y al final subir impuestos".

En cuanto al aumento del sueldo mínimo, el candidato UDI aclaró que lo hará de la siguiente manera, "en empresas grandes sueldos mínimos de $500.000, que las paguen ellas y para las pymes, el suelo mínimo sea el que esté en ese momento y la diferencia entre eso y los $500.000 los pone el Estado"

Sobre el matrimonio igualitario, Lavín volvió a destacar su postura frente temas valóricos: "soy más conservador que otros candidatos y para mí el matrimonio es entre hombre y mujeres, pero eso no quita que yo no respete la relaciones entre personas del mismo sexo".

Bajo la misma línea de temas valóricos, en cuanto a la eutanasia en Chile, puntualizó que "no me gusta la eutanasia" y, sobre un proyecto de aborto libre indicó que, "yo lo vetaría".

Finalmente comentó que, para las elecciones primarias el próximo 18 de julio, "van a elegir a un presidente con espíritu de alcalde".