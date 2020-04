Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda: "La gente tiene que sentir que el Estado le da una mano"

24Horas.cl Tvn

05.04.2020

El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, conversó con Matías del Río en Estado Nacional sobre la crisis económica que se avecina producto de la pandemia de coronavirus.

El jefe de finanzas durante el último período de la ex Presidenta Michelle Bachelet y actual profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, partió de la base que es inevitable que la economía decrezca este año, pero puso hincapié en que esto se dará en un contexto global similar: "El Banco Central prevé que va a pasar eso, justamente, del orden de 2% según el banco. Yo creo que si fuese de 2% no sería nada de malo. No es un ciclo económico normal".

En ese marco, sostuvo que en el tema económico "nos faltan medidas, el efecto de las medidas económicas pueden ser más relevantes que la discusión sanitaria". Respecto a las medidas precisas donde hay que acelerar, destacó que "se han hecho cosas muy importantes de parte del Gobierno. Toda la postergación de impuestos es una inyección de recursos bien importante a muchas empresas, creo que se solucionó bastante bien el problema de las personas que son asalariadas, que tienen contrato y que básicamente no van a poder trabajar y quedan vinculados a la empresa, pero pueden estar en la casa y recibir parte de su sueldo".

"ESTO NO SE VA A SOLUCIONAR CON LAS MAGNITUDES QUE SE HAN GASTADO HASTA AHORA"

Sin embargo, hizo un llamado a poner la atención en las personas que no contaban con contratos de trabajo y no serán cubiertos por esta medida: "El Seguro de Cesantía creo que es algo correcto, pero tenemos un montón de gente que no tiene acceso al Seguro de Cesantía. Accedieron a este bono Covid-90, que es un bono relativamente chico, yo no estoy seguro que les está llegando a todos los que necesitan, creo más bien que no y por lo tanto queda trabajo de identificar a aquellas personas que tenían una pega por cuenta propia, trabajaban más bien informales", manifestó.

Agregó que "a esas personas hay que llegar, y el Gobierno tiene algunas herramientas que puede explorar y tiene que poner más plata. Esto no se va a solucionar con las magnitudes que se han gastado hasta ahora". En ese sentido, declaró que "esa es la siguiente etapa: cómo hacer que estas personas se queden en la casa para que tengan seguridad económica, para que no tengan que salir y además me preocupa la estabilidad social. Cuando tengamos cuarentenas grandes en una zona de clase media grande, creo que hay que tener a la gente tranquila".

Consultado por las herramientas con las que cuenta la autoridad y de dónde se saca el dinero suficiente, dijo que lo primero es "identificar, pero otra cosa es llegar a ellos (los beneficiados). Se me ocurre algo muy simple: Uno podría agarrar el Registro Nacional de Hogares, que son los RUT de todas las personas, básicamente, por familia. Ver quiénes eran empleados el mes pasado, sacar a esos y después juntar esa base de datos con la Cuenta Rut".

DEUDA, FONDOS SOBERANOS Y REASIGNACIONES

Además, propueso tres vías de financiamiento para conseguir los recursos, destacando que "Chile no tiene infinita plata como los países desarrollados como para entrar a subsidiar en magnitudes giganstescas, pero tampoco somos un país latinoamericano típico. Somos un país muy bien comportado".

En primer lugar señaló que "tenemos acceso a deuda, hoy Chile se puede endeudar a tasas bastante bajas en comparación a cualquier país de la región".

Como segunda herramienta, habló de los "fondos soberanos, que se van a usar, pero se podrían usar un poco más. Por lo tanto. también hay espacio de nuevas platas".

Por último, llamó a reasignar gastos: "Una buena parte se va a poder financiar con reasignaciones".

Sobre la entrega de bonos extraordinarios, como lo fue el bono Covid, fue enfático: "Los bonos son básicamente para que la gente pueda tener para comer los meses que no va a poder trabajar. Es muy importante para que la gente pueda tener distanciamiento social, pero también tenemos que cuidar la política (...) La gente tiene que sentir que el Estado le da una mano en estos momentos, que no lo abandona. Mal que mal, el Estado es el que les está diciendo que no puede trabajar, esto no es que la gente no quiera trabajar, y por lo tanto tiene que ser compensado de alguna manera".

"ES CLAVE BUSCAR MECANISMOS PARA QUE LAS DISTINTAS EMPRESAS, DE TODOS LOS TAMAÑOS, PUEDAN PASAR ESTE BACHE"

El futuro de las empresas también fue tema para Valdés, advirtiendo que "la empresa es una institucionalidad que contrata (...) Si no tenemos empresas o tenemos mucho menos empresas en 3 a 4 meses más porque las hemos apagado durante este tiempo y no sobreviven, ahí sí que estamos en un problema mayor porque vamos a tener un desempleo persistente".

Añadió que "es clave buscar mecanismos para que las distintas empresas, de todos los tamaños, puedan pasar este bache".

Junto con hacer énfasis en que "el sistema de crédito bancario es central" y que "llegó el momento de hacer un paquete fiscal un poco más grande", valoró que durante las últimas dos semanas "el mundo político ha tomado conciencia de lo grave de la situación. Es una oportunidad en que el efecto de la política pública bien hecha, puede tener más potencia que el ciclo económico habitual. Es muy importante que los partidos políticos se junten con el Gobierno".

¿RETIRAR FONDOS DE LAS AFP?: "UNA PÉSIMA IDEA"

Por último, el ex ministro desaprobó de manera rotunda la propuesta de AFP Uno, que es financiar a los cotizantes con hasta el 5% de sus fondos de pensiones:

"Creo que es una pésima idea, creo que es jugar con fuego. Ya tenemos un tremendo problema de pensiones, eso sería solo agravarlo. Sería obligar a la gente a vender en un momento súper malo para vender cuando los fondos ya cayeron. Sería súper complicado a mediano plazo".

Revisa la entrevista completa.