El candidato independiente, Sebastián Sichel, conversó en Estado Nacional además, sobre parte de su programa de su gobierno y destacó que "me pone orgulloso ser un independiente".

Sebastián Sichel responde a hija de Joaquín Lavín: "No soy continuador de nadie"

04.07.2021

Durante la jornada de este domingo en Estado Nacional y de cara a las elecciones primarias el próximo 8 de julio, el candidato independiente Sebastián Sichel, se refirió a parte de su programa de gobierno y su participación en la franja electora.

Sebastián Sichel comenzó halagando lo que ocurrió durante la jornada de este domingo en la primera sesión de la Convención Constitucional realizada en el ex Congreso.

"Empezamos un camino que va a definir la historia de los próximos 30 años" calificando este día como un "día histórico".

En tanto, se refirió a los incidentes ocurridos en las afueras del ex Congreso, que, produjeron una pausa para el inicio de la sesión, tras una indicación de los constituyentes por la fuerza del resguardo policial.

"El deber del estado siempre es proteger a los ciudadanos" señaló, agregando que, está de acuerdo en el resguardo de Fuerzas Especiales del cuerpo de Carabineros.

Por otra parte, sobre el anuncio de la electa presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon de una petición de amministía "para los prisioneros de la revuelta del Wallmapu", Sichel declaró que ante esta situación "no corresponde una amnistía" ya que "la calificación de presos políticos no le corresponde a la clase política".

Además declaró que "me preocupa cuando nos transformamos en opinólogos de la justicia".

Ante la misma línea de la primera sesión de la Convención, realizada durante este domingo y la mención de la presidenta electa, Elisa Loncon, sobre un estado "plurinacional", el candidato independiente de Chile Vamos, aseguró que, en su caso, "me gusta el estado multicural una definición que tiene que tomar la Convención Constitucional, creo que somos estado unitario y que la soberanía es una sola".

Por otra parte, en cuanto a su franja política en donde Sichel evoca su historia de vida, el candidato independiente aseguró que, "tiene que ver con hacer visible las historias invisibles de miles de chilenos y que no llegaron a donde yo llegué, hay que contarlas, creo que el gran desafío es que estas historias comunes se transformen en historias comunes en la política y estoy orgulloso de ello" y que "las biografías son importantes en política".

Dicho esto, Sebastián Sichel recalcó que, "la historia que está contada, es mi historia, viví en una casa tomada en un barrio en Concón, estudié en un colegio municipal y que me gané la beca Padre Hurtado para estudiar en la Católica, yo he sido tan transparente en esto".

Sobre su línea política de cara a las primarias y tras una declaración de la hija de su contendor, Joaquí Lavín sobre ser un "continuador" de, el actual presidente.Sebastián Piñera, Sichel aseguró que "no soy un continuador de nadie" y que "me pone orgulloso ser un independiente".

Por las próximas elecciones a realizarse el 18 de julio, en donde, se enfrentará con sus contendores de Chile Vamos, el candidato independiente agregó que "esta es la elección más importante del siglo XXI".

Por otro lado, se refirió a los dichos de la hija de Joaquín Lavín, Estela Lavín, en donde se refirió a que, Sebastián Sichel es el continuador de Sebastián Piñera y, ante esto, el candidato independiente aclaró que, "no soy continuador de nadie, una de las cosas más orgullosas que me pone a mí, es ser independiente que quiere presentar un proyecto de futuro".

Además, agregó que, "yo no creo en la continuidad de este gobierno porque cambió la historia, el próximo presidente va a ser el primer presidente de la Nueva Constitución, a diferencia de todas las otras elecciones en democracia, hoy hay en juego dos proyectos de sociedad: el que representa un populismo autoritarismo de izquierda y el que espero que represente el mundo que quiere cambios y reformas que yo quiero representar".

En cuanto a su trayectoria política en otros partidos, Sichel declaró que, "orgullosamente fui Demócrata Cristiano y me aburrí y me fui y cuando estuve en Ciudadanos que no alcancé a estar casi nada en verdad, ser independiente no es ser neutro".

Puntos claves de su programa

En materia económica, Sichel apuntó al modelo actual que tiene Chile "yo creo que el modelo nos ha traído 30 años buenos años de Chile, lo que hay que hacer son correcciones a este modelo pero aquellos que creen que reemplazar a este modelo por el rol del Estado como Daniel Jadue, estoy en desacuerdo. Yo creo que este modelo trajo un nivel de satisfacción bueno, no suficiente, pero dejó a muchos atrás y por eso he hablado mucho del nivelar la cancha hacia arriba".

Además agregó cómo sería su "nivelar la cancha más arriba", aclarando que, "haciendo muchas más transferencias al bolsillo de las personas: devolver el IVA, garantizar pensión de alimentos, específicamente fijar una pensión básica solidaria, creer en el mercado basado en emprendimiento e innovación, combatir a la burocracia".

En tanto, Sichel propone el retiro de ahorros previsionales para una primera vivienda con la condición de que esos dineros se reintegren, "es un auto préstamo que debería quedar regulado en la ley que reforma las pensiones y que se califique que tú haces un retiro y aumenta un monto del ahorro previsional futuro".

Añadió además sobre su propuesta que, "fondos de administración con competencia a la Australiana, qué significa que pueden participar organizaciones sin fines de lucro, administradoras privadas, entonces lo que haces le metes mucho más competencia a administradores públicos, administradores privados, administradores sin fines de lucro y por lo tanto lo que haces es que transformas este modelo en uno que el ciudadano puede elegir dónde y cómo mete su plata".

Sobre el test de drogas propuestos a los candidatos presidenciales, Sichel aclaró que, "yo lo pondría como requisito legal, lo que no voy a hacer es bailar al ritmo de Pamela Jiles y correr detrás como lo han hecho demasiado tiempo, yo creo que la farandulización de temas importantes como las adicciones, no puede ser tomado dentro de la faranduzalición que hemos caído producto de Pamela Jiles".

"Me lo haría feliz", agregó.

En cuanto a materia de Derechos Humanos, el candidato independiente de Chile Vamos puntualizó que "el tema de los Derechos Humanos es de los temas más serios, esto tiene que ser tomado en serio. Acá hubo acciones individuales de personas que vulneraron derechos humanos y que están en estudios".