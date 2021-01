Rector UC: "Tenemos que enfocarnos en una vida al aire libre y con medidas sanitarias"

Beatriz Stange

17.01.2021

Un aumento en las enfermedades mentales ha traído consigo la pandemia, siendo los más afectados las mujeres, quienes viven en condiciones de hacinamiento y deben permanecer confinados, así como también todo el personal de salud ligado al coronavirus.

En ese sentido, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, enfatizó que debido al desgaste psicológico que implica el escenario sanitario y el encierro, "las personas necesitan tener una distracción, unas vacaciones, que tienen que ser con todas las medidas sanitarias".

Sin embargo, debe ser con estrictas medidas, ya que "el punto principal de transmisión están siendo las reuniones sociales. Fiestas, bares, que hemos visto en los últimos días".

Por lo mismo, manifestó que "lo que tendríamos que hacer sería organizarnos para tener una vida al aire libre, con medidas sanitarias y también nos ayudaría al tema de la salud mental".

Asimismo, destacó el horario destinado a la actividad física para comunas que están en cuarentena, ya que permite mejorar el estado de ánimo.

"Una medida así ayuda, pero tenemos que poner bien claro y la población tiene que darse cuenta que hay muchas medidas que tomar para frenar el alza de contagios. Con 4 ó 5 mil que tenemos ahora, eso significa un 10% de enfermedad de cierta magnitud, que implica hospitalización", agregó.

"Esto es una escala que si no la paramos, los efectos que tienen son extraordinariamente graves", puntualizó.

DISCUSIÓN DEL ABORTO LIBRE

Por otro lado, Sánchez reformó su planteamiento y rechazo a la discusión sobre el aborto libre.

"Esto da un paso muchísimo más allá porque no pone ninguna causal. Me parece que ningún aborto es libre. Hay un problema serio en la madre que toma la decisión de un aborto, tenemos que apoyarla. No estoy seguro que tome una decisión tan seria con grados de libertad", expresó.

Por otro lado, enfatizó que "siempre soy partidario de que los temas se debatan, pero el tema es cuándo se discuten. Hoy no es el momento. Estamos hablando de la pandemia, de cómo el sistema de salud se adapta a una posible segunda ola. Yo esperaría que todo el parlamento esté orientado a apoyarnos en el tema de la pandemia".

Por último, destacó que "no es una discusión de buenos y malos, sino que de las oportunidades y el apoyo que se le da a una madre (...) Cuando está ese acompañamiento, la gran mayoría de las madres siguen con su embarazo, ya sea para quedarse con el niño o darlo en adopción".