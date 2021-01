"Me dieron 40 minutos de vida": la compleja rehabilitación de sobrevivientes al COVID-19

"No podía hablar ni caminar", dijo uno de los pacientes en Calama, agregando que "solo creí en esto hasta que me pasó".

20.01.2021

Durante los últimos días la cantidad de nuevos contagiados por el coronavirus supera los cuatro mil en promedio, y los casos activos, capaces de contagiar a otros, suman más de 35 mil diarios. A pesar de que Chile no alcanza las cifras récord de la primera ola, la pandemia está lejos de acabarse.

Desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) explicaron que a medida que suben los contagios, más personas necesitarán ventilación y un cupo en Cuidados Intensivos (UCI), por lo que hay un aumento del porcentaje de ocupación de camas en esa unidad.

"Hay que recordar que entre el 2% y el 5% de la población que se contagia con COVID-19 y desarrolla un cuadro clínico sintomático va a necesitar una cama de cuidados intensivos", la vicepresidenta del organismo Dra. Cecilia Luengo

Solo en Calama, cerca de 500 personas pasaron durante la primera ola por la UCI para luchar contra el coronavirus.

Rafael Chambilla, estuvo en la UCI de Calama cuatro meses y 16 días. Contó que cuando se despertó "no hablaba, no caminaba y todo el esfuerzo que hacía era como para aprender todo de nuevo. "Yo no creía en esto (la gravedad del virus), hasta que me pasó", dijo.

Mamerto Pardo, un conductor de buses de María Elena (región de Antofagasta), estuvo seis meses en cuidados intensivos y, tres de ellos, en coma inducido, donde incluso "me dijeron que me quedaban 40 minutos de vida".

Luego de recibir el alta, y su diploma de "sobreviviente al COVID-19", sigue yendo constantemente al hospital. Ahora, para someterse a un largo proceso de recuperación.

Gracias a un programa del Hospital de esa ciudad, actualmente 300 personas que estuvieron graves producto del coronavirus están en proceso de rehabilitación para poder volver a respirar por sí mismos, hablar, tragar, caminar, es decir, recuperar su vida normal de a poco.

"El COVID y las complicaciones que tiene en sí la ventilación mecánica, lo que se conoce como el síndrome post cuidados intensivos, tiene muchos desafíos para el equipo de rehabilitación desde el área respiratoria, el área cognitiva, la memoria, las funciones cerebrales superiores y, por supuesto, también todo lo que está asociado a la debilidad adquirida", detalla el Dr. Jaime Toro, médico fisiatra del Hospital Clínico de Calama.

Gilda Moro, que estuvo tres en UCI, cuenta que son "muy estrictos con la terapia", pero que siempre le dan ánimo y ha logrado un gran avance.

Otra cosa tienen en común estos pacientes además del COVID-19, los tres están agradecidos el equipo médico que les salvó la vida y que, ahora, los ayuda a recuperarla.

