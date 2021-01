Joven trans denuncia haber sido despedida por su identidad de género en Calama

24Horas.cl Tvn

14.01.2021

Lauren Francupe, mujer trans que era recepcionista en el Hotel Geotel Calama, en Antofagasta, fue por primera vez maquillada y con peluca a trabajar, puesto que decidió asumir su identidad de género y presentarse en su empleo como Lauren.

Sin embargo, denunció que el hijo del gerente del recinto no le permitió llevar a cabo su jornada laboral, por lo que Francupe acusó haber sido discriminada por su apariencia .

"Me presenté así y no pasé ni siquiera una noche. No hubo ni citación ni la presentación de ninguna jefatura", señaló la mujer.

Además, su pareja, Carlos Flores, quien también trabajaba en el hotel, fue despedido por "necesidades de la empresa", un día antes que Lauren, y no ha recibido ninguna notificación o llamado por parte de su ex empleadores.

Ambos acusaron acoso laboral y discriminación por su expresión de género y orientación sexual.

Los encargados del hotel, sin embargo, sostuvieron que la decisión de desvincular a la joven se debió a que esta no cumplió "los protocolos y medidas sanitarias COVID-19, las cuales son obligaciones dentro del trabajo, y producto de dicho incumplimiento grave a los protocolos dentro de la emergencia sanitaria, se produjo la desvinculación". Además, otra razón que se suma a esta, es que firmaba el libro de asistencia con 15 días de anticipación.

Lauren, no obstante, dijo no creer que estas sean las razones reales, puesto que el despido justo coincidió con el primer día en el que se vistió con ropa femenina. Por esto, no descarta llevar a cabo acciones judiciales por sus derechos vulnerados, "no para obtener una ganancia económica, sino para que esto no ocurra", aclara.

Ramón Gómez, encargado del Departamento de Derechos Humanos del Movilh, señaló que "este trato no corresponde al de un empleador ni respeta tratados internacionales ratificados por Chile. De llevar este caso a la justicia, esta empresa será sancionada con las máximas penas que establece el Codigo Penal".

El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, añadió que "cualquier persona que sienta que sus derechos fueron vulnerados en materia laboral, pueden acudir a la Inspección del Trabajo, o presentar una demanda en los Tribunales Laborales por vulneración de los derechos fundamentales".