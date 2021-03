Absuelven a persona en situación de calle que habría incumplido cuarentena por estar en la vía pública

24Horas.cl Tvn

30.03.2021

El Tribunal Oral en lo Penal de Calama absolvió a Diego Díaz navarro, quien fue acusado por el Ministerio Público del delito reiterado de poner en peligro la salud pública en momentos que la ciudad se encontraba en cuarentena sanitaria.

En fallo unánime, el tribunal estimo que los hechos denunciados no generan un peligro concreto a la salud pública, señalando: “el ente persecutor no acompañó antecedentes que den cuenta que el imputado, Díaz Navarro, haya estado afectado anteriormente o en el momento del control policial contagiado del Sars CoV-2, no revistiendo su mero tránsito en la vía pública, con infracción de las disposiciones de la autoridad, una conducta de entidad suficiente e idónea para poner en peligro el bien jurídico protegido por la prohibición penal”.

En la resolución también se especifica que el acusado "a la fecha de los cinco controles policiales, que dieron origen a las consecuentes infracciones, se encontraba en situación de calle, no siendo exigible una conducta distinta a transitar en la vía pública".

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el acusado el 17, 22, 28 y 30 de junio, y el 7 de julio de 2020, fue sorprendido por Carabineros transitando en la vía pública sin portar permiso individual obligatorio o salvoconducto.