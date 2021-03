Carabineros detiene a sospechoso por crimen de cabo Nain en La Araucanía

24Horas.cl Tvn

10.03.2021

El Gobierno informó la detención de un sujeto de 30 años sospechoso de haber participado en el crimen del cabo de Carabineros, Eugenio Nain, en medio de una emboscada sucedida el 30 de octubre de 2020, en La Araucanía.

Según los antecedentes entregados por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, "es un hito importante para la investigación del cobarde asesinato el cabo segundo Eugenio Naín. Es inevitable pensar en el sufrimiento de la familia, es inevitable pensar también en la necesidad de hacer justicia".

Ante la detención, captura que "valoramos como Gobierno los avances que se han hecho en esta investigación" y que "no sólo estamos hablando de la detención de una persona que ha sido posicionada ese día y a esa hora en ese lugar del asesinato, sino que también hoy se han realizado registros en residencias, que dan cuenta de vehículos que fueron utilizados para escapa ese día".

"Recomponer de alguna manera la paz y la tranquilidad que tanta gente necesita en la macrozona sur (...) Aquí las víctimas son transversales", añadió.

En tanto, el general Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, señaló que "es una investigación compleja, incipiente, se ha hecho un trabajo muy profesional y alarmante lo que se recoja hoy va a dar más antecedentes para dar con los responsables".

EL HECHO

Nain murió en medio de una emboscada sufrida en Padre Las Casas, luego de que se dirigiera a un procedimiento por barricadas en plena Ruta 5 Sur.

Las informaciones del momento indicaron que cerca de 10 sujetos encapuchados atacaron a la patrulla donde estaba Nain, quien recibió un impacto en su cabeza que le quitó la vida.

Mario Rozas, general director de la institución de la época, manifestó que se harían todas las diligencias necesarias porque "este hecho no quedará impune", pidiendo a la ciudadanía "que nos ayude a encontrar a estos desgraciados e infelices, y colocarlos a disposición de la justicia".

Asimismo, el 17 de noviembre de 2020, peritajes criminalísticos informaron que el carabinero fue asesinado mediante el uso de munición de guerra.

Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, detalló en aquella instancia que "esto aumenta gravemente el hecho. Cuando se utilizan ese tipo de armas se pretende matar y dañar".

Recordar que Nain pertenecía a la etnia mapuche, característica que, de acuerdo a familiares, fue una excusa por la cual atacaron su vida.

"Estamos abandonados. A él no lo mataron por ser carabinero, lo mataron por ser mapuche, es lo que puedo decir. Esto no puede ser una enemistad, somos de un mismo país, de la misma nación. No sé qué es lo que pasa por la cabeza de la gente", dijo una tía de Nain.