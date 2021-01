Padre de Camilo Catrillanca anuncia que recurrirán a la justicia internacional

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

07.01.2021

El padre de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, se refirió al veredicto condenatorio dado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol contra Carlos Alarcón y otros siete ex-carabineros por la muerte del comunero y los apremios ilegítimos ejercidos contra un menor de edad.



Así, hizo constar su disconformidad por el resultado del proceso, manifestando que buscaba condenas por presidio perpetuo, situación señalada como imposible por la fiscalía del Ministerio Público. Por ello, sindicó al ente persecutor y a los tribunales como "cómplices de esta situación".



“Primero que todo, decir que los fiscales y los tribunales son cómplices de esta acusación que ha sido prácticamente una burla para el pueblo mapuche y para la vida de Camilo. Esto es lo que significa una vida de un ser humano”, sostuvo Catrillanca.



Asimismo, manifestó que recurrirán a la justicia internacional con el fin de buscar lo que afirmó que no pudo encontrar en el país, porque "la mano del Gobierno se encuentra por sobre los fiscales y los tribunales".



"Queremos decirle a la sociedad en general que nosotros como familia no nos quedaremos tranquilos con esto. Recurriremos a la justicia internacional, y a todos los procedimientos a los que podamos recurrir como pueblo-nación mapuche, para que se pueda a hacer justicia", señaló Catrillanca padre, quien no pudo acercarse a las inmediaciones del tribunal al no poder entrar a Angol, que es una comuna que se encuentra en cuarentena.



La intención del padre de Catrillanca era la de presenciar en las afueras del recinto, junto a familiares, la lectura del veredicto, a pesar de que se había manifestado que se realizaría de manera telemática.



Tras la lectura del veredicto, Catrillanca interpeló al principal culpable del homicidio de su hijo, señalando que "le vuelvo a decir a Alarcón, asesino, le vuelvo a decir que dejaremos en manos de Ngenechén, que para nosotros es un Dios, para que haga justicia con su vida y para que haga justicia con su familia, porque nosotros no hemos descansado durante este tiempo”.



De igual forma, se pronunció en duros términos sobre el actuar de instituciones y autoridades estatales en el marco del caso: "No hay que perder de vista que el Estado estuvo presente, estuvo el ministro del Interior prácticamente defendiéndose para no ser juzgado, porque acá el hilo se ha cortado por lo más delgado. Acá simplemente se están condenando a los carabineros, pero no se están condenando a las personas que fueron agentes del Estado", sentenció.