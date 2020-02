Caso de mujer que denunció violencia simulando pedir una pizza: Ratifican prisión preventiva para su agresor

24Horas.cl Tvn

05.02.2020

La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para el acusado de agredir brutalmente a su pareja en Temuco, quien lo denunció simulando pedir una pizza a domicilio.

La medida cautelar había sido decretada por el Juzgado de Garantía de Temuco, sin embargo el imputado apeló a la decisión del juez, recurso que no prosperó, ya que la Corte determinó que es un peligro para la seguridad de la víctima y confirmó la figura legal de femicidio frustrado.

El abogado del Servicio Nacional de la Mujer (Senameg), Sergio Pinto, expresó su satisfacción por el resultado de la audiencia y reveló que la víctima identificada como Ivette Necul, esta recibiendo asistencia reparatoria.

"Se ha ratificado que el imputado es un peligro para la sociedad, por lo que estamos satisfechos", puntualizó el abogado.

La madre de Ivette, en tanto, aseguró estar tranquila con la medida cautelar y reveló que esta era la primera vez que su hija era agredida.

Simuló pedir una pizza

El caso de Ivette Necul de 22 años llamó la atención luego que se revelara que su denuncia fue hecha simulando pedir una pizza a domicilio para que Fuentealba no se percatara que estaba hablando con Carabineros.

La víctima indicó que "me dio tres combos en la cabeza. Me incendió con colonia en el pelo, en la espalda. Él mismo, cuando vio que me estaba incendiando, me abrazó intentando apagarlo".

Segundos después, Ivette decidió solicitar ayuda policial para ser rescatada de su marido. Para ello, llamó a Carabineros y simuló un pedido de delivery en la hora de almuerzo.

"Le dije a la carabinera que quería pedir una pizza. Me dijo, '¿usted está consciente de que está llamando a Carabineros?' Sí. Llegó y me dijo '¿estás sola?' No. '¿Te agredió tu pareja?' Sí. Le dije 'quisiera pedirla con doble queso y a domicilio'", explicó Ivette.

El capitán Jorge Pohl, de la 2° Comisaría de Temuco, expresó que "Carabineros llegó rápidamente al lugar, a través del Plan Cuadrante, constatando de que la víctima se encontraba lesionada en ambas manos. Además, tenía su pelo quemado. Esto se debió a que el individuo, una vez que se originó la discusión, lesionó con un vidrio en su mano izquierda a la víctima y a su vez le fracturó el quinto dedo de la mano derecha".