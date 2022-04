Fedesur no descarta solicitar Estado de Excepción tras ataque armado a camionero en Ercilla

Agencia Aton

El presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, manifestó su preocupación por el ataque armado ocurrido en la madrugada de este viernes en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, que dejó a un camionero en riesgo vital.

“La verdad es que como familia de camioneros estamos muy preocupados por lo que sucedió, porque antes les disparaban a las ruedas de los camiones, hoy día lo hacen a la cabeza de los conductores y los gobiernos lamentablemente no hacen nada”, declaró el dirigente.



El titular de Fedesur llegó hasta el hospital de Temuco, donde la víctima se encuentra internada, e informó que tuvo una conversación con el delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, a la que “le he manifestado que este discurso -presentar una querella pertinente- lo hemos escuchado mucho. Llevamos 800 camiones quemados y hoy día tenemos a un conductor gravemente en el hospital”.



Agregó que “he conversado con el delegado largamente y le he pedido una audiencia para la próxima semana para analizar con más detalle la situación que está sucediendo. Si es necesario que se reponga el Estado de Excepción, lo vamos a solicitar, pero necesitamos que se termine de una vez por todas lo que hoy está pasando con nuestros conductores”.



Villagrán añadió que hablaron con la familia del conductor herido y que le ofrecieron toda la ayuda necesaria.

El conductor, en primera instancia, había sido trasladado al Hospital de Victoria, pero debido a la gravedad de sus heridas, fue llevado a la capital regional.



En el lugar de los hechos se encontró un lienzo de la Resistencia Mapuche Malleco en contra del Gobierno y exigiendo la libertad de “presos políticos mapuche”.



Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía agregó que “en el ataque se utilizó armamento de fuego. Hemos podido determinar también que se utilizaron dos fusiles de guerra”.