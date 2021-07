El delegado de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, manifestó que "la violencia no puede legitimizarse jamás como método de acción política y debe ser condenada sin matices".

Gobierno por enfrentamiento en Carahue: "No podemos relativizar el actuar delictual y terrorista"

24Horas.cl Tvn

10.07.2021

El delegado de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, se refirió al enfrentamiento armado ocurrido este vienes en Carahue, en el que un hombre falleció y otro quedó gravemente herido.

"Consideramos de la máxima gravedad lo ocurrido ayer en Carahue, en el contexto de un ataque incendiario, con la utilización de armamento de alto calibre por parte de encapuchados, en contra de trabajadores en un predio que se encontraba con una medida de protección", dijo la autoridad.

🗾 #Regiones



En tanto, se informó que el trabajador herido está conectado a ventilador mecánico.



Fiscalía confirma identidad de hombre fallecido en enfrentamiento armado en Carahue



Más detalles ⬇https://t.co/gIvq4vKRrG — 24 Horas (@24HorasTVN) July 10, 2021

"La violencia no puede legitimizarse jamás como método de acción política y debe ser condenada sin matices. No podemos relativizar el actuar delictual y terrorista, que ha cobrado múltiples víctimas, mapuches y no mapuches", añadió.

Además, agregó que "Carabineros, en el cumplimiento de su deber, se enfrenta a encapuchados armados, falleciendo lamentablemente una de las personas, presuntamente involucrada".

Además, Urquízar manifestó la profunda preocupación del Gobierno "por el trabajador herido y esperamos que se encuentre fuera de riesgo vital y que pueda recuperarse prontamente".

Por último, también aseveró que los hechos acontecidos después y relacionados con el ataque incendiario "jamás pueden aceptarse".

Fiscalía confirma identidad del fallecido

El vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Miguel Rojas Thiele, confirmó la identidad del fallecido la tarde del viernes en Carahue, luego de un enfrentamiento entre encapuchados y Carabineros.

El fiscal precisó que la víctima es Pablo Marchant Gutiérrez, presunto atacante y quien portaba un fusil m-18 durante el enfrentamiento. Su familia ya fue comunicada del hecho.

🔴 AHORA Fiscal vocero de @FISCALIA_IX Miguel Rojas Thiele confirma identidad de persona fallecida en enfrentamiento con Carabineros en Carahue y entrega antecedentes preliminares de la investigación pic.twitter.com/4SiPVR8Vko — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) July 10, 2021

Además, precisó que "en este atentado, habrían participado seis a siete personas, quienes estaban encapuchadas, vistiendo ropas oscuras y provistos de armas de grueso calibre, quienes atacan a funcionarios de Carabineros que en ese momento se encontraban realizando labores de resguardo del predio en el que acaecen estos hechos".

Agregó que personal policial "hace uso de sus arma de servicio, generándose un enfrentamiento, por el cual muere uno de los presuntos atacantes".

Por último, Rojas manifestó que "lo que se investiga no sólo es el atentado incendiario, sino que el fallecimiento del presunto atacante y las lesiones del trabajador".

De este último, detalló que se trata de un trabajador del fundo, el que fue herido en el enfrentamiento y que tras ello, fue trasladado hasta el Hospital Regional del Temuco, donde se encuentra conectado a ventilador mecánico.