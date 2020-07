Martín Pradenas dice ser "inocente" y que video con Antonia Barra "fue sacado de contexto"

"En el video solo pusieron la parte que me deja en mala posición (...) demostraremos con pruebas que las cosas que se dicen no son así", dijo previo a su formalización por la violación de la joven.

19.07.2020

Martín Pradenas, el joven imputado como posible autor de la violación de la joven Antonia Barra, quien terminó quitándose la vida y acusando al aludido de atacarla sexualmente, dijo en la previa a su formalización que es "completamente inocente" y que en el caso "se mintió y manipuló información".

A través de una entrevista, Pradenas indicó que "como se cumplieron los plazos investigativos, decidí hacer esto", aseverando que "yo y mi familia hemos guardado silencio durante mucho tiempo y ahora puedo desmentir".

Manifestó que "estamos demostrando con pruebas que las cosas no son como se están diciendo, acá se ha manipulado la información y se ha mentido", añadió.

Asimismo, dijo ser "inocente" y que "no porque se me haya hecho un juicio público quiere decir que no lo soy".

Respecto a la divulgación de testimonios de personas que criticaron hechos de su pasado, expresó que "me parece lamentable que esta gente se preste para mentir sobre este tipo de cosas, que se hablan cosas horribles de mis papas y hablen de mí. Esto es mala intención y tiene un afán de hacer daño".

Respecto al video viralizado en las últimas semanas, donde se lo ve a él junto a Antonia, destacó que, "si bien es un video del cual no me siento orgulloso, fue sacado de contexto, solo pusieron la parte que me deja en mala posición".

"Ese video en total dura 15 minutos, sacaron la parte que me deja en mala posición y únicamente expusieron 15 segundos", añadió.

Pradenas afirmó que en la secuencia "real" se puede ver "cómo con Antonia nos damos besos, abrazamos, y después nos vamos como personas normales. De hecho, había más gente que si hubiese pasado algo, habrían intercedido".

De igual manera, subrayó que "se me vulneró mi derecho a la presunción de inocencia, porque en todos lados se me enjuició".

Sobre su formalización fijada para este martes, dijo que "he sido citado a declarar tres veces y entregué todo lo que me pidieron".

"Creemos que la justicia decretará las medidas que correspondan", prosiguió, agregando que que su familia recibe amenazas, insultos y violencia diaria.

"El costo mayor lo ha tenido la familia y, sobre todo, mi hija, quien sufrirá esto en el futuro eso me afecta mucho", sentenció.