Ministra Siches tras reunión con Marcelo Catrillanca: "La violencia no nos detendrá"

24Horas.cl Tvn

15.03.2022

La ministra del Interior, Izkia Siches, entregó un primer mensaje tras el incidente sufrido en su visita a Temucuicui, donde debió abandonar la zona ante la presencia de balazos por parte de desconocidos, asegurando que pese a ello logró concretar su reunión con el comunero Marcelo Catrillanca.

De acuerdo a lo señalado por la autoridad en su cuenta de Twitter, "conversamos con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, en una reunión importante dentro de la jornada en la que buscamos establecer diálogo con víctimas, territorios y autoridades".

Camila Vallejo: "Quien crea que pueda intimidar a la ministra Siches está equivocado" Leer más

"Con más convicción que nunca reafirmamos nuestro camino. La violencia no nos detendrá", señaló.

Recordar que el hecho sucedió cuando la titular del Interior se dirigía a la comunidad para reunirse con el comunero Catrillanca, padre de Camilo, pero que debió realizarse en otro lugar.

Este, consultado por lo ocurrido, remarcó que "hay que armar los lazos de confianza".

Catrillanca enfatizó que "para todos los Gobiernos no ha sido fácil, porque los otros Gobiernos nos han metido, entonces creo que esto va a seguir ocurriendo en la misma situación".

Conversamos con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, en una reunión importante dentro de la jornada en la que buscamos establecer diálogo con víctimas, territorios y autoridades. Con más convicción que nunca reafirmamos nuestro camino. La violencia no nos detendrá. pic.twitter.com/xvFZSNCyOV — Izkia Siches Pastén (@izkia) March 15, 2022

Alcalde de Ercilla: balazos en visita de Siches "no es grave, son accidentes que pasan en nuestra comuna"

El alcalde de Ericlla, Valentín Vidal, se refirió a los balazos registrados en medio de la visita de la ministra Izkia Siches a Temucuicui, calificando el hecho como un incidente que "no es grave, son accidentes que pasan en nuestra comuna".

Marcelo Catrillanca y disparos en visita de Izkia Siches: "Esto seguirá ocurriendo, los gobiernos nos han mentido" Leer más

Según dijo la autoridad comunal, "no es un grave accidente, es la forma de algunos grupos de expresar que no están de acuerdo que la ministra venga a reunirse con una sola persona, sino que la idea es que con todo el territorio".

Vidal afirmó que el incidente "son accidentes que pasan, lo catalogo como un accidente dentro de todo lo que sucede en nuestra comuna, porque siempre debemos pedir permisos cuando entramos a una zona mapuche".

Asimismo, el edil cuestionó la existencia de disparos en medio del recorrido de la comitiva liderada por Siches.

"No me consta que hayan habido disparos, vi que hubo corte de caminos, pero no disparos", aseveró.