Urquízar por declaraciones de Cuellar: "Dijo que actuarán en base a la autodefensa ante un ataque"

El Coordinador Nacional Macrozona Sur pidió "juzgar por los resultados y no las declaraciones" luego de que el jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía advirtió que habría "bajas si a nosotros nos disparan".

20.01.2022

El Coordinador Nacional Macrozona Sur, Pablo Urquízar, se refirió a las declaraciones del jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, Luis Felipe Cuellar, quien aseguró que en caso de recibir un ataque armado, su personal a cargo responderá con armas de fuego.

En ese sentido, Urquízar, señaló al Canal 24 Horas que luego de sus dichos conversó con la autoridad castrense “y lo que quiso decir es que las FF.AA. están para buscar la paz y la tranquilidad en la macrozona sur, pero ante un ataque, actuarán en base a la autodefensa”.

Por lo mismo, invitó “a juzgar por los resultados y no las declaraciones”, enfatizando que "lo relevante son los hechos y no las declaraciones". Complementó que desde la llegada de militares a la zona por el Estado de Emergencia se han reducido los hechos violentos y la usurpación de terrenos, mientras que en todos los controles preventivos hechos no hay un solo reclamo.

Asimismo, agregó que “él me transmitió algo que es muy claro. El día que se prorroga el Estado de Emergencia, ocurren dos asesinatos extremadamente graves (…) Es un ataque que merece una brutal condena y como Estado seguiremos trabajando”.

Urquízar subrayó que “el jefe de la defensa es una persona que es designada por el Presidente y cuya finalidad es poder restaurar la grave alteraciones del orden público”.

Decisión de Boric de no renovar el Estado de Emergencia

Respecto de la decisión del presidente electo Gabriel Boric de no renovar el Estado de Emergencia en la macrozona su, Urquízar señaló que “es algo que yo le pediría reconsiderar, no por el presidente de turno, por mí o por Chile Vamos, sino que por la familias mapuche y no mapuche que viven en la zona”.

Argumentó que ellos “no nos piden que se vayan los militares. La mayor presencial militar disuade el actuar delictual”, por lo que el Estado de Emergencia “no es una opción para resguardar a la familias, es una obligación”.