Fue llamado a retiro tras denunciar corrupción policial en Atacama. El ex subprefecto de la PDI cuya expulsión de la institución fue anulada por la Corte Suprema, reitera sus acusaciones. Señala que un presunto cómplice o imitador del llamado "psicópata de Copiapó" podría estar en libertad y seguir cometiendo crímenes en la zona.

Ex PDI que denunció corrupción policial en Atacama: "Había una protección absolutamente manifiesta"

28.05.2022





El sexsubprefecto de la PDI en Atacama, Guillermo Namor, quien fue llamado a retiro tras denunciar los hechos de corrupción al interior de la institución rompió el silencio en 24 Horas Central, asegurando que un posible cómplice o imitador del denominado 'psicópata de Copiapó' podría seguir en las calles cometiendo crímenes.

Este caso impactó a toda la comunidad, ya que a Hugo Pastén se le acusa de los homicidios de tres mujeres, una de ellas, una adolescente, los cuáles ocurrieron en el año 2019. Recientemente inició el juicio en contra de este sujeto, quien habría perpetrado los crímenes siguiendo una serie de patrones, tal como el presuntamente haber cometido los delitos en el mismo logar donde realizó otras dos violaciones, por las cuáles fue condenado el 2005.

Según dijo el exmiembro de la institución, "es muy claro es que en el corto plazo de la detención de Hugo Pastén, nosotros ya teníamos un sujeto identificado que estaba participando o que había participado en a lo menos un hecho de las mismas características; mismo modus operandi, la utilización de un colectivo, desplazamiento fuera de la ciudad, intento de agresión sexual a la víctima".

No obstante a ello, este sospechoso fue detenido por otra unidad de la institución justo antes de confirmar su participación en los hechos.

"Y lo detienen por una orden de detención por manejar en estado de ebriedad", lo que a juicio de Namor habría entorpecido la investigación. Otra de las coincidencias en este caso es que el segundo sujeto habría compartido celda con Pastel durante su primera condena

El padre de la adolescente presuntamente secuestrada y asesinada por Pastén, Luis Álvarez, dijo que "nosotros nunca dejamos de pensar eso, que puede haber una tercera persona, porque mi hija era gordita y entonces para una sola persona es pesado. Y con el asunto de esto de los oficiales, nosotros mucho tiempo perdimos contacto con ellos, y por eso tuvimos que acudir a Carabineros y otras instituciones".

Corrupción al interior de la institución

Namor también se refirió a sus otras denuncias realizadas al interior de la institución de presuntos hechos de corrupción en los que asegura que "no pudimos investigar", ocultándose antecedentes de quiénes habrían estado detrás de estos delitos.

"Nosotros siempre sentimos que aquí había una protección absolutamente manifiesta y solapada respecto de estas situaciones", aseguró el exsubprefecto

Al ser consultado de si habían funcionarios vinculados a estos hechos, el exintegrante de PDI sostuvo que "es una aristas que lamentablemente, por no ser un organismo de control interno, nosotros no podemos abordar, pero sí tengo claro que hasta el día de hoy ni estos organismos ni los altos mandos lo han abordado".

Quiénes habrían sido víctimas de estos abusos serían niños niñas y adolescentes se encontraban bajo medidas de protección en instituciones financiadas por el Estado.

Según Namor las víctimas "recorrían a través de las redes de protección de la infancia, distintos inmuebles de menores en la tercera región, y por tal motivo, todos ellos se conocían porque al analizar sus redes sociales, aparecían con lazos de amistad con niños que estaban siendo materia de investigación en otras aristas por nosotros, en temas de explotación sexual infantil"

Una situación similar fue denunciada por el otrora miembro de la PDI en una investigación sobre tráfico de armas, ya que según él, donde los principales sospechosos parecían ser avisados de los allanamientos antes de que estos ocurrieran

"Nos empezó a llamar la atención que cuando eran personas importantes que estábamos investigando, nosotros íbamos dirigiéndonos a la casa del sujeto y este se estaba entregando en los cuarteles de Carabineros para hacer 'entrega voluntaria' de las armas que tenía en su poder", enfatizó.

En esa misma línea aseguró que volvería a la institución, asegurando que "por la gente, por las víctimas, por las niñas desaparecidas y por la gente que es víctima de delitos, creo que debo volver".

El fallo de la Corte Suprema ordenó a la PDI reincorporar a Namor quien fue llamado a retiro tras denunciar corrupción al interior de la prefectura de la institución, revocando la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó.

Al ser consultada la PDI de Atacama por estos hechos, estos señalaron que al no ser una institución deliberante, no están facultados para emitir comentarios, y que se limitarán a acatar el fallo. Por otra parte, también indicaron que existen varios sumarios en curso respecto a las denuncias que presentó el exsubprefecto. No obstante a ello, este jueves se le comunicó una sanción en su contra, tras la conclusión de un sumario.