Continúan movilizaciones de trabajadores subcontratados de ENAP: negociaciones siguen este sábado

La Seremi del Trabajo, Sandra Quintana, calificó como "desafortunada" la información de la empresa estatal que anunciaba el retorno de sus operaciones, señalando que esta se emitió "sin habernos sentado todavía en la mesa", por lo que "los trabajadores se vieron obligados a desmentir ese comunicado que no era efectivo".

07.05.2022

Durante la madrugada de este sábado, se informó que la reunión entre el gobierno y los trabajadores subcontratados de ENAP terminó sin acuerdos y durante la próxima jornada seguirán las conversaciones.

Además, desde las seremis de Trabajo y Energía del Bio Bío, presentes en las negociaciones, señalaron que el comunicado entregado por la empresa estatal durante la tarde de este viernes, en la que se informó el reinicio de las operaciones, no era efectiva.

"Fue una información que está equivocada porque aún no llegamos a un acuerdo", señaló la seremi de Energía, Daniela Espinoza, quien reiteró que aún no existe un punto en común con los trabajadores subcontratados. "Hubo puntos de acuerdo. No estamos en el punto cero, pero todavía faltan puntos por definir", aseguró.

Asimismo, confirmó que los 180 trabajadores no han retomado sus funciones y que las plantas de Refiniría Bio Bío y el Terminal Marítimo de San Vicente siguen con sus accesos bloqueados, situación contraria a la que fue comunicada por ENAP durante este viernes.

Mientras que Sandra Quintana, seremi del Trabajo, también se refirió a los comunicados públicos que emitió la estatal sobre el estado de negociaciones y paralización. "Desafortunados. hay que decir que, lamentablemente, emitieron esos comunicados sin habernos todavía en la sentado a la mesa y yo creo que ese fue un detalle que se escapó de lo que debió haber sido", señaló la autoridad.

Por ello, la autoridad aseguró que "los trabajadores se vieron obligados a desmentir ese comunicado que no era efectivo", además de sostener que "en este tipo de situaciones hay negociaciones que son complejas, pero la verdad es que si ponemos la buena voluntad todos, no debiese ser un motivo para trabar el acuerdo final".

Respecto a lo anunciado por la senadora Loreto Carvajal, presidenta de la Comisión de Energía de cámara alta, que buscará citar a los representantes de ENAP por los comunicados emitidos este viernes que causaron alarma pública, Quintana indicó que ella compartía este diagnóstico, señalando que "todos vimos las bencineras con mucha gente que se sintió amedrentada por lo que estaba ocurriendo. Enap es quien debe responder por este tipo de cosas".

No obstante a ello, la representante del Trabajo y Previsión social en el Biobío hizo un llamado a la calma, señalando que "la población debe estar tranquila, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que efectivamente esta negociación termine lo más pronto posible. Efectivamente si hay puntos que han sido concretados en favor de los trabajadores y de ENAP también, pero hay otros que efectivamente nos falta todavía mucho que avanzar".

Cabe recordar que durante este viernes, la Empresa Nacional del Petróleo, anunció que desde la noche de este viernes han retomado las operaciones de las plantas que estaban detenidas a causa del paro de camioneros y que podrán retomar el suministro de combustible

Además, durante la mañana de este viernes la estatal en el Biobío informó la suspensión del trabajo cotidiano a raíz de la paralización que realizan trabajadores subcontratistas de Fenatrasub, advirtiendo que solo quedaría combustible para cinco días desde la región al sur.

Esta situación gatilló que durante toda la jornada, bencineras en la zona sur del país estuvieran repletas ante la eventual escasez.

Sin embargo, y a pesar de que el Gobierno depuso el acuerdo que tenía previamente con camioneros forestales ubicados en la zona de Duqueco en la región del Biobío, finalmente la noche de este viernes la situación comenzaría a ser subsanada.

En la declaración pública, la ENAP informa que desde las "20 horas, han iniciado su ingreso 180 trabajadores a la planta de Refinería Bío Bío y al Terminal Marítimo de San Vicente, luego de estar bloqueados sus accesos desde el lunes de esta semana".

En ese contexto es que señalan que "dadas estas condiciones hemos retomado las operaciones de logística en forma segura, que nos permitirán reiniciar el suministro de combustible en las próximas horas".