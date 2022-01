"Le disparó a la niña a sangre fría": Testigo detalla asesinato a balazos de padre y pequeña hija en Ovalle

24Horas.cl Tvn

24.01.2022

La tarde de este domingo, un hombre y su pequeña hija fallecieron en Ovalle, luego de que ambos resultaran con heridas de bala.

De acuerdo con información recabada por TVN Red Coquimbo, ambas víctimas circulaban a bordo de un auto de oriente a poniente por la población "El Mirador 2" cuando fueron chocados por otro vehículo, desde el cual también les dispararon.

Debido a lo anterior, el padre con su hija terminaron chocando contra una camioneta. Tras ello, un sujeto descendió del móvil atacante disparándole a ambos ocupantes del auto, según dijo el subprefecto de la PDI, Claudio Alarcón.

Posteriormente y al percatarse de lo sucedido, los vecinos trasladan a los heridos hasta el Hospital de Ovalle, lugar donde se constató el fallecimiento del hombre de 26 años a las 22:03 de la noche. En tanto su pequeña hija de seis años falleció en el mismo recinto asistencial a las 22:46, a pesar de los esfuerzos del personal de salud.

Según dijo una testigo, "habían hartas personas grabando o viendo. Creo que el tipo no tuvo compasión y le disparó a la niña a sangre fría".

En tanto la dueña de la camioneta chocada señaló que "la delincuencia nos está ganando, porque imagínate que afuera de tu casa que pase esta cuestión, que no tengan piedad, no tengan valores, no tengan sentimientos por una niña. Llegan y disparan, esta cuestión fue a quemarropa".

Por otro lado, el dueño del vehículo que fue atacado explicó que "el auto lo vendimos, nosotros somos una automotora. Estamos con un contrato en el que dice que toda la responsabilidad, después de comprar un vehículo, es parte de quien lo manejaba".

Desde la PDI indicaron que se encuentran realizando los peritajes de rigor a las cámaras de seguridad del sector, imágenes en las cuales se ve cómo un sujeto desciende del móvil y abre fuego en contra del vehículo, por lo que estarían cerca de dar con el autor de este crimen.

Cabe mencionar que el hombre de 26 años que falleció en este hecho que enluta a toda una comuna, mantenía antecedentes penales por porte, consumo de drogas, receptación y tres causas por tráfico de drogas.

Por el momento el procedimiento se mantiene en desarrollo.