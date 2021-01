Puerto Montt: Seremi de Salud se querella contra Municipalidad por feria bailable

24Horas.cl Tvn

11.01.2021

El viernes 8 de enero pasado, en el Sector Alerce en la comuna de Puerto Montt, se llevó a cabo una feria bailable en la cual hubo una banda musical y cerca de 300 asistentes.

La municipalidad de la comuna habría autorizado el evento, pero solamente como una feria de venta entre los feriantes de la zona. Mediante un documento, el organismo estipuló que "nos parece muy importante y fundamental brindar todo el apoyo necesario para que los feriantes del territorio y su familia puedan mejorar sus ingresos económicos, tan mermados por la pandemia de COVID-19".

Sin embargo, la feria contó con música en vivo y hubo aglomeración de personas que no respetaron el distanciamiento físico ni las normas sanitarias como el uso adecuado de la mascarilla.

La situación fue denunciada por las autoridades sanitarias, puesto que Puerto Montt retrocedió el sábado a Transición, dado que superó la barrera de los 800 contagios activos, siendo una de las comunas con más casos de COVID-19 en el último tiempo a nivel nacional.

Es por esto que la Intendencia tomará acciones: "Se presentará una querella contra quienes resulten responsables de esta fiesta clandestina disfrazada de feria", señaló Harry Jurgensen, intendente de Los Lagos.

Por otro lado, la mañana de este lunes, además, el ministro de salud Enrique Paris anunció que el seremi de salud de la región de Los Lagos, Alejandro Caroca, cursó un sumario en contra de la municipalidad.

Adita Sepúlveda, presidenta de la Feria de Alerce, señaló que "el grupo me debía una presentación, porque se le había cancelado, y por el mal tiempo no pudieron subir al escenario. Yo se lo empecé a cobrar a los jóvenes a que se suban a cantar, y fue lo que hicieron. Sin embargo, esto no se hizo con ninguna mala intención. Pido mil disculpas a la comunidad", señaló Sepúlveda, refiriéndose a lo ocurrido como un error y no una fiesta clandestina planificada.