ISP confirmó primer caso de Virus Hanta del 2019 en la Región de O'Higgins

30.11.2019

El Instituto de Salud Pública confirmó un caso positivo de Virus Hanta. Según la información oficial la persona afectada es una mujer de 32 años oriunda de San Vicente, quien por el momento se encuentra en la UCI del Hospital de Tórax en la Región Metropolitana.

"Chile es un país endémico para hanta entre las regiones de Coquimbo y Aysén. Por lo cual los habitantes de nuestra región siempre deben observar las medidas preventivas", sostuvo la Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando.

La jefa de la cartera de salud agregó que "lamentablemente, se confirmó por el ISP el primer caso de hanta en nuestra región".

La Dra. Zavando agregó que "existe un caso de sospecha de hanta en un menor, y que estamos a la espera de la confirmación o descarte del caso".

"Las personas que visitan el campo, ríos, cerros, entre otros, deben seguir las recomendaciones como caminar por senderos autorizados, ventilar bodegas o cabañas antes de ingresar, no recoger y comer frutos silvetres, proteger en forma adecuada los alimentos, no matar depredadores naturales del ratón colilargo, como lechuzas, zorros, etc", afirmó la autoridad Sanitaria regional.

La Seremi agregó que "nuestro equipo de Epidemiología y de Acción Sanitaria se encuentran haciendo el monitoreo e investigación del caso, con el objetivo de prevenir nuevos casos en la zonas visitadas por la paciente, correspondiente a algunos lugares rurales de San Vicente".