Desesperada búsqueda de madre por sus hijos: Su ex marido dijo que iba a comprar y se los llevó a Bolivia

18.02.2021

"Me está robando a mis hijos". Con esta categórica frase, María Maturana, una madre chilena denuncia que su exmarido se llevó a sus hijos a Bolivia.

Todo empezó el pasado 01 de febrero cuando autorizó al padre de su hijo de cuatro años a que lo llevara a Viña del mar a comprar desde Hijuelas. Junto a ellos iban los hijos de siete y nueve años de él que se mantenían en custodia temporal de María por orden de un tribunal.

Según contó la mujer, "por los antecedentes del padre están expuestos a muchas cosas".

Su exmarido de nacionalidad boliviana tomó a los pequeños, pero nunca los llevó a Viña del Mar, a pesar de que intentó hacer creer eso a María, quien señaló que "en el momento no me pareció raro porque él otras veces había sacado a los niños a pasear y los traía sin ningún problema".

Pasaban las horas y María se preocupó por que ellos no volvían, por lo que volvió a llamar al sujeto quien le indicó que llegarían pasado el toque de queda. Sin embargo esto no fue así y al día siguiente el hombre volvió a llamar para decir que los llevaría después de almuerzo.

Todos estos llamados fueron realizados para ganar tiempo, ya que desde Hijuelas, región de Valparaíso el individuo tomó un bus con los niños hasta Calama, para después cruzar a Bolivia, aparentemente por un paso no habilitado.

"Los niños los tiene secuestrados en este momento, porque si el quisiera estar bien o mirar el bienestar de los niños ya los hubiese devuelto", sostiene María.

Hoy por hoy los pequeños se encuentran en Magdalena, capital de la provincia de Iténez del departamento del Beni, Bolivia. Desde allí familiares del exmarido de la mujer le han enviado fotos y videos de los niños, además de decirle que desean entregarle a su hijo de cuatro años.

"La abuela de los niños en este caso habló conmigo diciendo que me querían devolver a mi guagua, solamente a él, pero siempre y cuando fuera yo, pero el miedo mío es que conociendo a la gente y la familia, no son de muy buena forma para ir y decir que no me va a pasar nada. Me expongo a que me pase algo", indicó María.

Asimismo la mujer sostuvo que le han contado que los otros pequeños fueron "quitados" de la misma forma a su madre y eso es "porque no son buena familia".

En ese sentido, María y su pareja critican el actuar de la justicia, ya que, según ellos, de haber recibido ayuda en el momento que lo solicitaron, el 02 de febrero, quizá el sujeto no habría alcanzado a cruzar la frontera. "Se demoraron 48 horas y el ya prácticamente estaba en Bolivia cuando salió la orden de búsqueda", indicó ella.

La orden fue emitida el 04 de febrero para buscar a los niños. El fiscal de la Calera, Mauricio Dunner, señaló que estarían "gestionando las diligencias necesarias para obtener, con previa autorización de tribunales y proceso de extradición correspondiente, la detención de esta persona".

Los tres niños hoy estarían en la selva boliviana a manos de un hombre que según dice su madre, no estaría en condiciones de vivir con ellos, lo que fue ratificado por un tribunal de familia chileno.

Sin embargo, lo que complica más este caso es que entre Chile y Bolivia no existe traatdo de extradición.