Habla chilena que estaba extraviada en Ecuador: "Sólo tuvimos un problema de pareja"

La joven, identificada como Vania Morales, vive en Cuenca desde octubre pasado junto a un hombre que conoció por Internet y era buscada intensamente por su familia. Declaró a 24 Horas que con su pareja tuvo "una discusión ingenia, algo bien tonto. No me agredió".

09.02.2022

Después de varios días desparecida en Ecuador, Vania Morales, 24 Horas logró contactarse con la chilena que era buscada por su familia, e indicó que se encuentra bien, pese a no establecer contacto con sus padres desde hace seis días.

La mujer, oriunda de Limache, en la región de Valparaíso, negó cualquier tipo de abuso por parte de su pareja, a la que conoció por Internet y con quien reside en Cuenca, puesto que su familia mantenía la teoría de que haya sido asesinada a manos de este.

"Estoy bien. Ahora estoy aquí con mi pareja. Obviamente, sí habíamos tenido un problema, pero lo solucionamos como toda pareja. Ahora incluso nos vamos a ir a vacaciones con el papá de él", relató Vania.

Sobre aquel conflicto que tuvo con su pareja, la joven sostuvo que "fue una discusión ingenua, algo bien tonto. No me agredió (...) Fue un problema familiar. No tanto con Gabriel, sino problemas acumulativos por parte de la familia de él".

"Yo, sin tener conciencia del efecto de lo que es la clonazepam, él me trató de despertar —porque ahora me contaron todo lo que pasó— y yo desperté primero amorosa. Después un poco más agresiva, y para sostenerme para que no le hiciera nada a él ni a nadie se puso encima mío con su rodilla en los brazos. No con la intensión de querer golpearme ni nada (...) No hubo agresión. Él me trató de controlar y por eso yo tenía esos moretones", añadió Vania.

Conversamos en exclusiva con Vania Morales, chilena que estaba extraviada en Ecuador.

Sin embargo, según los padres, la joven se contactó por última vez con el padre de su hijo, a quien le mandó fotos y videos donde se evidenciaban agresiones físicas, con el fin de pedir ayuda.

"Al papa del niño le mandó dos fotos con agresiones en los brazos, con machucones y su hijo en el mismo video le dijo 'papá, yo con una botella le pegaba al caballero porque le estaba pegando a mi mamá'", indicó Guillermo Morales, padre de Vania.

La familia puso una denuncia en la Policía de Investigaciones.