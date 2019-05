"Ley Nibaldo": La iniciativa que busca endurecer penas de los crímenes con alevosía

"A mi padre lo mataron, lo descuartizaron, lo quemaron y luego lo tiraron al mar, pero todo eso no es agravante en el caso". Las emotivas palabras del hijo de Nibaldo afuera del tribunal abrieron de inmediato el debate respecto a aumentar las penas cuando existe alevosía, como en este caso.

08.05.2019

No todos están conformes en Valparaíso con el veredicto sobre los asesinos de Nibaldo Villegas. Pese a que Johanna Hernández y Francisco Silva fueron declarados culpables, la familia del profesor pide contemplar otro factor que no está tipificado en la ley de nuestro país: la alevosía o ensañamiento con su cuerpo, el cual fue descuartizado, quemado y arrojado al mar.

"Los jueces son gente que está capacitada, gente que es inteligente. Que analicen libremente todas las pruebas, que relean las cosas y vean la sanción que corresponde a este tipo de asesinatos que es macabro", sostuvo al respecto el hermano del docente, Leando Villegas, tras enterarse que la esposa del docente podría pasar 40 años en la cárcel, pero quien fuera su amante arriesga sólo 20.

Para el grupo familiar, en Chile hay vacíos legales y para el Código Penal todos los homicidios son iguales, sin distinguir cuando además de la muerte el cuerpo es alterado violentamente, tal como ocurrió en este caso.

"Ellos lo llevaron a un cerro, lo descuartizaron, lo tiraron por un cerro para abajo, después lo tiraron al mar, pero todos esos hechos no son agravantes del caso. O sea, obviamente deberían serlo, pero la justicia ahora no los tiene contemplados", apuntó tras el juicio Alejandro, hijo de Nibaldo.

La familia pretendía que Francisco Silva recibiera cadena perpetua efectiva, por eso hace más de dos semanas comenzaron a recolectar firmas para impulsar la llamada "Ley Nibaldo".

UN SER HUMANO YA SIN VIDA "NO PIERDE SU DIGNIDAD"

"En pocas partes del mundo, esto existe como 'delito'. En Chile eso no existe, y no es por un tema de que estemos atrasados básicamente porque lo que se protege con el delito de homicidio es la vida. Entonces, una vez que la persona fallece, ya no hay un bien jurídico que proteger", comenta Elías Zirené, abogado de Defensavictimas.cl, para explicar el contexto de esta situación.

El proyecto de ley que busca modificar el Código Penal ya está en el Congreso y apunta a crear un nuevo delito cuando se mutile, destruya o deteriore el cuerpo de una persona.

Carolina Marzán, diputada del PPD, encabeza la iniciativa y en conversación con 24 Horas opina que "para la ley chilena, el cuerpo para a ser una cosa, se cosifica, y nosotros tenemos que recoger el dolor, el honor de este ser humano que ya sin vida no pierde su dignidad. Tiene que haber una reparación".

En la misma línea se muestra el diputado de Evópoli, Felipe Kast: "Me parece del todo razonable. Aquí obviamente además de poder matar a una persona, se le genera un daño también a su familia cuando hay ensañamiento, y adicionalmente se trata de obstruir a la justicia".

De aprobarse, esta ley no será retroactiva. De todos modos, la familia quiere que lleve el nombre del profesor como un eterno homenaje a su memoria.