Reportajes 24: El inédito llamado de Johanna Hernández grabado por la familia de Nibaldo Villegas

05.08.2019

A pocos días de que se cumpla un año del crimen de Nibaldo Villegas, 24 Horas accedió en exclusiva a videos nunca antes revelados del caso y a un inédito registro telefónico que la familia del profesor tuvo con Johanna Hernández, justo antes que apareciera el cuerpo del profesor en el Muelle Prat. Hoy, quien fuera su esposa, está condenada por el crimen del docente.

Era el 15 de agosto de 2018. Habían pasado cinco días y Nibaldo no aparecía. Sus familiares, sin saber el real desenlace de la historia, comenzaron a sospechar de la exesposa del docente.

Sólo por una cuestión de instinto o presentimiento, afirman los familiares, ese día decidieron grabar una conversación de siete minutos que tuvieron con Johanna vía celular.

"No sé. Yo lo quiero sano y salvo. Yo lo necesito, él es mi pilar. Él me estaba ayudando a armar mi casa acá atrás. Él me compraba los materiales", sostenía Hernández. "Más que el papá de mi hija era un mejor amigo", aseveró Johanna.

Envueltos en la angustia de no saber absolutamente nada de Nibaldo, ese miércoles se reunieron en su casa. Su hermano, Edson, afirmaba el teléfono que tenía en altavoz mientras toda la familia escuchaba el relato de la mujer. "Yo, cuando tenía problemas, con él me desahogaba. Él me escuchaba. Me hace falta. He dejado los pies en el suelo buscándolo", añadió Hernández.

LA CASA DE NIBALDO HOY: "ACÁ ESTÁ LA ALEGRÍA DE MI HERMANO"

La vivienda de Nibaldo fue remodelada completamente y allí ahora habita su hermano Leandro. Afuera, es normal ver a gente que se acerca a dejar flores, dibujos y regalos en la memoria del docente.

"Mucha gente se queda con la idea de lo horrible que hay. Olvídense de esa maldad, aquí ya no existe. Acá está la alegría de mi hermano. Aquí hay luz y alegría", sostuvo Leandro.

La familia Villegas piensa que los objetivos de Hernández y Silva también contemplaba un interés económico. La vivienda de Nibaldo siempre les resultaba atractiva. Una evidencia de ello es un audio de Johanna antes de ser detenida, en donde afirmaba que "igual quiero pelear la casa porque igual es de los dos. Igual yo me saqué la cresta y no todo es por este hueón. Al final nos casamos con bienes mancomunados, con sociedad conyugal".

"No me pienso mover de aquí, aunque venga toda la familia Villegas. No voy a salir, que me saquen amarrada los cul... a mí no me van a sacar de mi casa", expresó.

Menos de una semana después de la grabación, Hernández junto a Silva fueron detenidos por su participación en el homicidio de Nibaldo.