Día del Orgullo LGBT+: Revisa los eventos online que se realizarán para celebrarlo

28.06.2020

Este 28 de junio se celebra un nuevo Día del Orgullo LGBT+ en todo el mundo, sin embargo, este año por la pandemia no se podrán ver las calles rodeadas de colores, carros y personas marchando para celebrarlo.

Producto de eso es que se organizaron tanto en Chile como en el resto del mundo diferentes eventos online para quienes quieran ser parte de esta celebración.

En Chile, debido a la cancelación de la tradicional marcha, el Movilh anunció que se realizará una "Marcha Virtual" a través de su canal de YouTube para celebrar el evento.

La Fundación Iguales, en tanto, anunció que tendrá diferentes transmisiones a través de su cuenta de Instagram y Facebook. Además realizarán un show de luces en Plaza Italia desde las 19 horas de este domingo, que podrá ser visto a través de sus plataformas.

Este día que llena de colores las calles de diferentes ciudades del mundo también se vivirá a nivel global, ya que organizaciones globales decidieron lanzar el Global Pride, un evento virtual que puede ser vista en todo el mundo.

Se trata de una transmisión ininterrumpida de 24 horas durante la cual se transmitirán espectáculos, actuaciones musicales, discursos de activistas y figuras públicas a favor de los derechos LGBT+.

El evento puede ser seguido a través de su página web GlobalPride2020.org

Online this Saturday, #GlobalPride2020 is a 24-hour celebration of #LGBT+ Pride from all over the planet!



Tune in: https://t.co/XORRR9A5dT pic.twitter.com/DEZYPG4Lqv