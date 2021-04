"La clave es buscar nuevos comienzos": Protagonista de "El Agente Topo" viajará a la ceremonia de los Premios Óscar

24Horas.cl Tvn

19.04.2021

A una semana de que se realice la entrega de los Premios Óscar 2021, el protagonista de "El Agente Topo", Sergio Chamy, anunció que viajará a la ceremonia que se llevará a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos.

Fue a través de su cuenta Instagram que "Don Sergio", de forma lúdica, dio a conocer que viajaría a tierras norteamericanas.

"Me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía, pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida, y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba", partió escribiendo el protagonista del film que está nominado a la categoría "Mejor Documental"en los premios de la academia.

"Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar al ‘Agente Topo’ en los premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. ¡Y a los que no lo creen, para motivarlos!", finalizó su mensaje Charmy, con una fotografía de él sentado abordo de un avión.

"El Agente Topo" por TVN

Este viernes 23 de abril, TVN estrenará "El Agente Topo", la cinta nacional que ha sido aclamada por la crítica en todo el mundo y que precisamente, este año, dirá presente en los Premios Oscar en la categoría de "Mejor Largometraje Documental".

La docuficción nacional, dirigida por Maite Alberdi, relata la misión secreta de don Sergio Chamy Rodríguez, de 87 años, para infiltrarse en el hogar de ancianos San Francisco de la comuna de El Monte a pedido de la hija de una residente del recinto.

Recuerda, "El Agente Topo" este viernes 23 de abril después de "24 Horas Central" por TVN.