Instagram elimina un vídeo de Madonna por desinformar sobre el coronavirus

En la publicación, según capturas de pantalla, la cantante aseguraba que existía una vacuna efectiva desde hace meses, algo que para ella algunas personas "no quieren" escuchar, "especialmente la gente en el poder".

Agencia EFE

29.07.2020

La red social Instagram eliminó este miércoles un video que Madonna publicó en su perfil al considerar que difundía "información falsa" y sin verificar sobre el coronavirus a sus más de 15 millones de seguidores.



En la publicación, según capturas de pantalla tomadas a tiempo, la cantante aseguraba que existía una vacuna efectiva desde hace meses, algo que para ella algunas personas "no quieren" escuchar, "especialmente la gente en el poder".



El vídeo era obra de Stella Immanuel, una pediatra conocida por apoyar varias teorías de la conspiración y que en anteriores ocasiones ha relacionado ciertas patologías con tener sexo con demonios y brujas, además de defender el no uso de mascarillas.



Antes, el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., tuvo su cuenta restringida en Twitter durante 12 horas por difundir el mismo vídeo, que no corroboraba científicamente ninguna de las afirmaciones que daba como la defensa del uso de hidroxicloroquina, tratamiento desaconsejado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

: Captan a Kim Kardashian llorando junto a Kanye West en un auto Leer más

El propio presidente estadounidense habló hace unas semanas de los contenidos difundidos por Immanuel y su agrupación durante una rueda de prensa que suspendió al ser interrogado por los periodistas sobre el historial de afirmaciones de la activista.



"Esta mujer es mi héroe. Gracias, Stella Immanuel", escribió Madonna. Aunque una vez que se retiró la publicación, ni ella ni sus representantes se han referido de nuevo a la misma.



Entre los seguidores sorprendidos por la acción de la autora de "Like a Virgin" también figuró la cantante Annie Lennox, quien calificó el contenido de "charlatanería peligrosa".

: Joe Jonas y Sophie Turner tienen su primera hija Leer más

"¡Esto es una locura absoluta! No puedo creer que estés respaldando esta charlatanería peligrosa. Esperemos que su sitio haya sido pirateado y que estés a punto de explicarlo", comentó Lennox.



Tras marcarlo como "desinformación", Instagram decidió retirar la publicación porque "hacía afirmaciones falsas sobre curas y métodos de prevención para la COVID-19", aseguró un portavoz de la red social a la revista musical Billboard.



Instagram, propiedad de Facebook, especificó que está eliminando ese contenido de toda su plataforma, no estrictamente del perfil de Madonna, a pesar de su enorme influencia en la red social.



En los últimos meses las plataformas de Facebook y Twitter han sido criticadas por ser un canal idóneo para difundir teorías de conspiración y noticias falsas sin verificar ni contrastar.