Tenor italiano sorprende cantando para sus vecinos durante la cuarentena por el Coronavirus

16.03.2020

El tenor italiano Maurizio Marchini sorprendió a sus vecinos de la ciudad de Florencia cantando desde su balcón la canción "Nessun Dorma" durante la cuarentena obligatoria impuesta en el país tras la pandemia del Coronavirus Covid-19.

De acuerdo a la información que circula a través de redes sociales, el intérprete "quería hacer algo para infundir alegría en medio de toda la tristeza" que significa estar encerrados en sus casas.

El registro acumula millones de reproducciones a través de redes sociales, además de miles de comentarios alabando su iniciativa y emotiva ejecución que busca armonizar un poco el ambiente de una ciudad vacía.

For the second night in a row, Italian tenor Maurizio Marchini went out to his balcony in Florence - a town under complete lockdown - and serenaded the entire town.



As he put it: "Same stage, different song."



Not all heroes wear capes... pic.twitter.com/FWHtfZQS51